Фінал чемпіонату світу 2022 відбудеться вже 18 грудня. За Кубок світу посперечаються збірні Аргентини та Франції. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за київським часом.

Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

За весь час на чемпіонатах світу було проведено 20 фіналів Мундіалів. Лише у 1950 році не було саме фінального матчу, тоді чемпіоном стала команда, яка виграла фінальну групу (а саме – Уругвай).

У цих 20 матчах було забито 74 голи, що дорівнює 3,7 точним ударам за один матч. Доволі непоганий показник як для фіналів, але тут варто робити скидку на якість футболу у XX та XXI сторіччях.

Для 50-60 років було нормальним забити по 5-7 голів за матч. А ось починаючи з 2000 року було забито всього 12 голів у фіналах (2,4 з гру). При чому ситуацію сильно виправив фінал-2018, коли Франція та Хорватія набили шість голів (4:2).

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24 канал відібрав п'ятірку найбільш красивих голів в історії фіналів чемпіонату світу. Одразу варто відзначити, що фінали 1930-1938 років не враховувались, адже якість картинки не дозволяє сформувати уявлення про ті матчі. Всі голи розташовані у хронологічній послідовності.

ЧС-1958. Пеле. Бразилія – Швеція 5:2

"Король футболу" Пеле набив аж 12 голів на чемпіонатах світу. В тому числі тричі він відзначився у фіналах – дубль у 1958 році та гол у 1970-му. Найефектнішим варто визнати його перший гол шведам.

За рахунку 2:1 на 55 хвилині бразилець показав магічну техніку, яка допомогла бразильцям збільшити відрив. Пеле відіграв за допомогою фінта опонента на вході у чужий майданчик і зльоту вколотив м'яч у ворота Свенссона. У підсумку Бразилія виграла 5:2 і здобула свій перший з п'яти Кубків світу.

Краса від Пеле (з 6:11):

ЧС-1982. Марко Тарделлі. Італія – ФРН 3:1

У мадридському фіналі Мундіалю було забито кілька класних голів. Варто виділити і класне взяття воріт від Альтобеллі (третій гол Італії), і гол престижу від Брайтнера ударом зльоту. Втім, у перелік найкращих був обраний м'яч від Марко Тарделлі.

"Скуадра Адзурра" вела з мінімальним рахунком і гол нападника Юве фактично закрив гру. На 69 хвилині гравець отримав м'яч перед чужим майданчиком, підробив його для удару і потужним пострілом з лівої прошив Шумахера. Для Італії це був третій Кубок світу, але все ж перший – після 50-річної перерви.

Відео голу Тарделлі:

ЧС-2002. Роналдо. Бразилія – Німеччина 2:0

Мундіаль у Японії та Кореї став зірковим часом для "Зубастика" Роналдо. Бразильський нападник з найжахливішою зачіскою в світі відзначився аж вісьмома голами на ЧС, у тому числі двічі – у фіналі.

Якщо його перший гол можна списати на помилку від Кана, то другий вийшов естетично класним. Правда, головну заслугу в голі варто віддати Рівалдо. Після пасу Клеберсона на 79 хвилині форвард Барселони стягнув на собі двох захисників.

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Втім по воротах він не пробив, а пропустив на вільного Роналдо, який вдруге засмутив кіпера німців. Той тріумф для бразильців став п'ятим в історії і мабуть мало хто міг повірити, що трофейна пауза "пентакампеоне" затягнеться більш ніж на 20 років.

Відео дубля Роналдо:

ЧС-2006. Зінедін Зідан. Італія – Франція 1:1 (пен. – 5:3)

Можете дивуватись, але у хіт-парад найкращих м'ячів у фіналах ЧС увійшов … гол з пенальті. Можливо, вся магія заключається у персоні геніального Зідана, який на останньому в своїй кар'єрі турнірі витягнув на собі у фінал збірну Франції.

Вже на 6 хвилині французи отримали право на пенальті після того, як майбутній "герой фіналу" Матерацці збив у своєму майданчику Малуда. До м'яча підійшов Зізу і витонченою "паненкою" забив у ворота Буффона. М'яч навіть вилетів назад у поле, але і без VAR арбітр побачив, як снаряд опинився за лінією воріт.

Шикарна "паненка" від Зідана:

Тоді здавалось, що французи мчать до свого другого чемпіонства, але на авансцену знову вийшов той-таки Матерацці. Спочатку Марко зрівняв рахунок після кутового, а в екстратаймах спровокував Зідана на вилучення. Італія ж у серії пенальті здобула четвертий Кубок світу.

ЧС-2018. Кіліан Мбаппе. Франція – Хорватія 4:2

Як і у випадку з фіналом-1982, одразу два голи могли б претендувати на цей хіт-парад. Мова про третій і четвертий м'ячі французів, які по суті добили хорватів. Спочатку Погба з двох спроб красивим ударом вразив ворота Субашича. Але більш ефектним виявився постріл Мбаппе на 65 хвилині.

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Прийнявши м'яч від Люки Ернандеса, Кіліан змістився у центр і метрів з 25-ти завдав точного удару в нижній лівий кут воріт Хорватії. Той матч приніс "Ле Бле" другий трофей чемпіонів світу, а вже у Катарі Мбаппе і компанія спробують захистити цей трофей.

Як Мбаппе добив хорватів (з 7:01):