Помахав перехожому: з'явилося відео, як казанський стрілок йшов до школи

Уранці 11 травня у школі в російській Казані сталася смертельна стрілянина, у якій загинули 8 осіб. Наразі невідомо, як саме стрілець зміг потрапити до школи зі зброєю та чому, його не спинили на вулиці раніше.
Джерело:телеграм-канал "Лепра"
Хлопця вже затримали і допитали: ним виявився 19-річний колишній учень цієї ж школи. З'явилося відео з камер спостереження, де видно шлях стрільця до своєї цілі.
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Як Ільназ зі зброєю йшов вулицею
У соцмережах з іронією зазначають, що це "звичайний день у Татарстані". На кадрах видно, що хлопець у руках тримає рюкзак, а рушницю напереваги повісив на плече.
Коли він побачив, як хтось його знімає, то помахав рукою.
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На фото, які Ільназ опублікував у своєму телеграмі, видно: він був у масці з написом "Бог". Саме так він назвав канал і наказував себе величати. Хлопець заявляв, що хоче позбавити світ від "біологічного сміття".
Коли Ільназ отримав дозвіл на зброю
Стрілянина у школі в Казані: головне
- Уранці 11 травня у російській Казані в школі сталася стрілянина.
- У результаті нападу загинули 7 школярів і 1 вчителька.
- Ще 20 осіб із травмами перебувають у лікарні.
- Після першої інформації про стрілянину, у соцмережах з'явилися дані, що і на інші школи Казані напали. Але вони виявилися вкидами.
- Через стрілянину Володимир Путін дав доручення опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.