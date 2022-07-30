Відхід путіна не вилікує російську хворобу: що це означає

У Ніцше є така робота "Сутінки ідолів або як філософствують молотком" (я знову повернулася до читання книг після тривалої перерви).

Бекон взагалі розділив джерела людських помилок на чотири групи, які назвав "ідолами", маючи на увазі під цим помилки та хибні уявлення.

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росія живе ідолом

У період Київської Русі ідол – це порожній бовдур, бовван. Здавалося б, 21 століття. Але є країни та політичні системи, де народи живуть ідолами. І не у філософському значенні, а в прикладному.

Але рано чи пізно все повертається до ідеї Ніцше "дослідження молотком". Не буквально, звичайно ж. Йдеться про те, наскільки "простукуючи" ідола, ви виявляєте порожнечі та порожнини всередині, а значить – хибність "матеріалу".

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Це я все до чого?

Чи хотіли в росії повернутися в давні часи? Нехай вертаються. Нехай насолоджуються тим, як їхній ідол перекидає країну в морок, що наростає. Поки що вони в нього ще вірять і перебувають у колективному обдурюванні.

Але наступний етап – це сутінки/захід ідола. Цікаво буде спостерігати, як "глибинний народ" проходитиме цю трансформацію.

російську хворобу неможливо вилікувати лише зміною політичного режиму. Вона прив'язана до образу росії як держави. Не буде нового уявлення/бачення, як держави, адекватної 21 століттю, з'являться нові ідоли та чергове коло обдурювання та дебілізації. Ще одне коло несвободи. Свобода завжди потребує зусиль.

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