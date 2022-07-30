Уход путина не вылечит российскую болезнь: что это значит

У Ницше есть такая работа "Сумерки идолов или как философствуют молотком" (я опять вернулась к чтению книг после длительного перерыва).

Бэкон вообще разделил источники человеческих ошибок на четыре группы, которые назвал "идолами", подразумевая под этим заблуждения и ложные представления.

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россия живет идолом

В период Киевской Руси идол – это пустой болван, истукан. Казалось бы, 21 век. Но есть страны и политические системы, где народы живут идолами. И не в философском смысле, а в прикладном.

Но, рано или поздно, все возвращается к идее Ницше "исследования молотком". Не буквально, конечно же. Речь идет о том, насколько "простукивая" идола, вы обнаруживаете пустоты и полости внутри, а значит – ложность "материала".

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Это я все к чему?

Хотели в россии вернуться в древние времена? Пусть возвращаются. Пусть наслаждаются тем, как их идол опрокидывает страну в нарастающий мрак. Пока они в него еще верят и пребывают в коллективном оболванивании.

Но следующий этап – это сумерки/закат идола. Интересно будет наблюдать, как "глубинный народ" будет проходить эту трансформацию.

российскую болезнь невозможно вылечить одной только сменой политического режима. Она привязана к образу россии как государства. Не будет нового представления/видения, как государства, адекватного 21 веку, появятся новые идолы и очередной круг оболванивания и дебилизации. Очередной круг несвободы. Свобода всегда требует усилий.

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