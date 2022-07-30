Бекон взагалі розділив джерела людських помилок на чотири групи, які назвав "ідолами", маючи на увазі під цим помилки та хибні уявлення.
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росія живе ідолом
У період Київської Русі ідол – це порожній бовдур, бовван. Здавалося б, 21 століття. Але є країни та політичні системи, де народи живуть ідолами. І не у філософському значенні, а в прикладному.
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Це я все до чого?
Чи хотіли в росії повернутися в давні часи? Нехай вертаються. Нехай насолоджуються тим, як їхній ідол перекидає країну в морок, що наростає. Поки що вони в нього ще вірять і перебувають у колективному обдурюванні.
Але наступний етап – це сутінки/захід ідола. Цікаво буде спостерігати, як "глибинний народ" проходитиме цю трансформацію.
російську хворобу неможливо вилікувати лише зміною політичного режиму. Вона прив'язана до образу росії як держави. Не буде нового уявлення/бачення, як держави, адекватної 21 століттю, з'являться нові ідоли та чергове коло обдурювання та дебілізації. Ще одне коло несвободи. Свобода завжди потребує зусиль.
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