В Україні застосовують екстрені та аварійні відключення світла

У ДТЕК повідомляють про важку ситуацію в енергетиці після російських атак. Так, на жаль, енергетикам 2 червня доведеться застосувати екстренні відключення у низці регіонів.

Окрім цього, частина обленерго повідомляють про аварійні відключення. Зазначимо, що у неділю графіки мали працювати двома слотами – з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00.

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Екстренні та аварійні відключення

За вказівкою Укренерго, 2 червня у частині областей України застосовують екстренні відключення світла. Йдеться про Київ, Київську область, Одещину, Дніпропетровщину, Донеччину. Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

Якщо в вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі,

– написали у ДТЕК.

Водночас зранку частково застосовані аварійні відключення електроенергії у Черкаській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Окрім цього з 09:20 графік аварійних відключень введено й на Хмельниччині.

"Внаслідок ракетних обстрілів енергосистема нестабільна, керовані відключення дозволять стабілізувати систему та уникнути масштабних пошкоджень", – вказали у Хмельницькобленерго.

Також графіки аварійних відключень застосували й у Сумській області. Повідомляється, що там вимкнено споживачів 1 та 2 черг.

Відключення стануть нормою

В Укренерго заявили, що в найближчій перспективі українцям доведеться звикнути до графіків відключень. В Україні збільшилася частка електроенергії, яку виробляють на сонячних електростанцій. А вони, своєю чергою, залежні від погодних умов.

Причиною є не збільшення сонячних панелей, а зменшення частки інших способів генерації. Російська атаки зруйнували українські ТЕС, ГЕС не можуть виробляти стільки енергії, оскільки закінчилися паводки, а на АЕС проходять ремонтні роботи.

Залежно від ступеня хмарності, кількість сонячних променів, які досягають поверхні землі, може бути різною. Дощові хмари взагалі зводять сонячну генерацію нанівець. Ба більше, сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей. Тобто надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.

Таким чином хмарна погода майже завжди гарантуватиме застосування графіків.

Раніше в Укренерго повідомляли, що ліміти на споживання електроенергії на 2 червня встановлено у проміжку, а потім ввечері – з