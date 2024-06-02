В Украине применяют экстренные и аварийные отключения света
Источник:ДТЭК
В ДТЭК сообщают о тяжелой ситуации в энергетике после российских атак. К сожалению, энергетикам 2 июня придется применить экстренные отключения в ряде регионов.
Кроме этого, часть облэнерго сообщают об аварийных отключениях. Отметим, что в воскресенье графики должны были работать двумя очередями – с 00:00 до 05:00 и с 18:00 до 24:00.
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Экстренные и аварийные отключения
По указанию Укрэнерго, 2 июня в части областей Украины применяют экстренные отключения света. Речь идет о Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако система чувствительна, поэтому периоды отключений могут увеличиваться.
Если в вашем доме есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме,
– написали в ДТЭК.
В то же время утром частично применены аварийные отключения электроэнергии в Черкасской, Черновицкой и Кировоградской областях. Кроме этого с 09:20 график аварийных отключений введен и в Хмельницкой области.
"Вследствие ракетных обстрелов энергосистема нестабильна, управляемые отключения позволят стабилизировать систему и избежать масштабных повреждений", – указали в Хмельницкоблэнерго.
Также графики аварийных отключений применили и в Сумской области. Сообщается, что там отключены потребители 1-й и 2-й очередей.Важно! В Укрэнерго уточнили, что с 9:00 и в течение всех суток по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовской области, будут действовать аварийные отключения. Причиной является тяжелая ситуация в энергосистеме из-за новой атаки россиян на объект сети системы передачи электроэнергии.
Отметим, что ранее в Укрэнерго сообщали, что лимиты на потребление электроэнергии на 2 июня установлены в промежутке с 01:00 до 05:00, а затем вечером – с 19:00 до 24:00
Отключения станут нормой
- В Укрэнерго заявили, что в ближайшей перспективе украинцам придется привыкнуть к графикам отключений. В Украине увеличилась доля электроэнергии, которую производят на солнечных электростанциях. А они, в свою очередь, зависимы от погодных условий.
- Причиной является не увеличение солнечных панелей, а уменьшение доли других способов генерации. Российская атаки разрушили украинские ТЭС, ГЭС не могут производить столько энергии, поскольку закончились паводки, а на АЭС проходят ремонтные работы.
- В зависимости от степени облачности, количество солнечных лучей, которые достигают поверхности земли, может быть разным. Дождевые облака вообще сводят солнечную генерацию на нет. Более того, сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей. То есть сверхвысоких температур выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас.
- Таким образом облачная погода почти всегда будет гарантировать применение графиков.