В Украине применяют экстренные и аварийные отключения света

В ДТЭК сообщают о тяжелой ситуации в энергетике после российских атак. К сожалению, энергетикам 2 июня придется применить экстренные отключения в ряде регионов.

Кроме этого, часть облэнерго сообщают об аварийных отключениях. Отметим, что в воскресенье графики должны были работать двумя очередями – с 00:00 до 05:00 и с 18:00 до 24:00.

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Экстренные и аварийные отключения

По указанию Укрэнерго, 2 июня в части областей Украины применяют экстренные отключения света. Речь идет о Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако система чувствительна, поэтому периоды отключений могут увеличиваться.

Если в вашем доме есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме,

– написали в ДТЭК.

В то же время утром частично применены аварийные отключения электроэнергии в Черкасской, Черновицкой и Кировоградской областях. Кроме этого с 09:20 график аварийных отключений введен и в Хмельницкой области.

"Вследствие ракетных обстрелов энергосистема нестабильна, управляемые отключения позволят стабилизировать систему и избежать масштабных повреждений", – указали в Хмельницкоблэнерго.

Также графики аварийных отключений применили и в Сумской области. Сообщается, что там отключены потребители 1-й и 2-й очередей.

В Укрэнерго уточнили , что с 9:00 и в течение всех сутокбудут действовать аварийные отключения. Причиной является тяжелая ситуация в энергосистеме из-за новой атаки россиян на объект сети системы передачи электроэнергии.

Отметим, что ранее в Укрэнерго сообщали, что лимиты на потребление электроэнергии на 2 июня установлены в промежутке с 01:00 до 05:00, а затем вечером – с 19:00 до 24:00

Отключения станут нормой