Чому ялинка на Софіївській зі світлом, а будинки – ні: у ДТЕК відповіли на скарги українців
- Ялинки на вулицях світяться завдяки спонсорам, а не бюджету міста або додатковому навантаженню на енергосистему.
- ТРЦ працюють за рахунок власних генераторів, автономних систем живлення або імпорту електроенергії з Європи.
В усіх областях України діють погодинні відключення світла. Поки житлові будинки занурені у темряву, ялинки на вулиці міст продовжують світитися, а торговельно-розважальні комплекси цілодобово працювати.
У ДТЕК пояснили, чому попри складну ситуацію в енергосистемі головні міські ялинки не гаснуть, а ТРЦ не припиняють роботу, передає 24 Канал.
Чому ялинка зі світлом, а житлові будинки – ні?
Питання того, що саме має світитися на вулицях вирішує місцева влада. Саме вона подає списки критичних об'єктів, які мають залишатися зі світлом з міркувань безпеки руху, мостів, перехресть, пішохідних зон. Тому інколи ліхтарі працюють навіть, коли житлові будинки вимкнені. А головні міські ялинки, як от у 2025 році на Софіївський площі у Києві, світяться за рахунок спонсорів і меценатів, а не бюджету міста чи додаткового навантаження на енергосистему.
Так само і ТРЦ. Багато з них працюють завдяки власним генераторам, автономним системам живлення або власному імпорту електроенергії з Європи.
Відключення світла – наслідок російських ударів по енергетиці, а не святкових вогнів чи роботи ТРЦ,
– нагадали у компанії.
Чому по Україні світло вимикають нерівномірно?
- Різниця в графіках відключень електроенергії між областями України пов'язана з фізичними можливостями енергосистеми та наслідками ворожих атак.
- Західні області мають менші обмеження завдяки більшим виробничим потужностям та імпорту електроенергії з Європи.
- Водночас дефіцит електроенергії у центральних, південних та східних регіонах спричинений знищеною генерацією та пошкодженням інфраструктури.
- Тривалі морози можуть спричинити аварійні та погодинні відключення електроенергії в Україні.
- Найбільш критичний сценарій – тиждень з температурами до 10 градусів морозу.