Чому ялинка на Софіївській зі світлом, а будинки – ні: у ДТЕК відповіли на скарги українців

В усіх областях України діють погодинні відключення світла. Поки житлові будинки занурені у темряву, ялинки на вулиці міст продовжують світитися, а торговельно-розважальні комплекси цілодобово працювати.

У ДТЕК пояснили, чому попри складну ситуацію в енергосистемі головні міські ялинки не гаснуть, а ТРЦ не припиняють роботу, передає 24 Канал.

Дивіться також Несправедливість чи тактика ворога: чому на Заході України світло вимикають менше

Чому ялинка зі світлом, а житлові будинки – ні?

Питання того, що саме має світитися на вулицях вирішує місцева влада. Саме вона подає списки критичних об'єктів, які мають залишатися зі світлом з міркувань безпеки руху, мостів, перехресть, пішохідних зон. Тому інколи ліхтарі працюють навіть, коли житлові будинки вимкнені. А головні міські ялинки, як от у 2025 році на Софіївський площі у Києві, світяться за рахунок спонсорів і меценатів, а не бюджету міста чи додаткового навантаження на енергосистему.

Так само і ТРЦ. Багато з них працюють завдяки власним генераторам, автономним системам живлення або власному імпорту електроенергії з Європи.

Відключення світла – наслідок російських ударів по енергетиці, а не святкових вогнів чи роботи ТРЦ,

– нагадали у компанії.

Чому по Україні світло вимикають нерівномірно?