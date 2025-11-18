Чому не вимикають світло на Заході України: чітка відповідь Укренерго

Глава правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, чому в західних регіонах України зараз немає відключень. Водночас він згадав, що кілька днів у Києві була найгірша ситуація після атак.

Чому на Заході України не діють графіки відключень?

На відповідне запитання журналістів Віталій Зайченко відповів чітко: це залежить від того, куди було влучання по електромережах.

Якщо знищена чи пошкоджена якась підстанція, розташована ближче до Сходу, це означає, що західніше ситуація краща. У нас основні джерела генерації зараз – це атомні станції, які розташовані на Заході України,

– пояснив він.

За його словами, коли після обстрілів виникає дефіцит потужності в енергосистемі, то з'являється необхідність заживити регіони, постраждалі від російських атак, від тих об'єктів генерації, які розташовані в інших областях. Але українську енергосистему не проєктували з урахуванням такого сценарію. А тому в Україні мало можливостей передавати енергію від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів.

Відключення вводять на шляху від об'єктів генерації до енергодефіцитних регіонів. Це роблять, щоб частково розвантажити магістральні мережі.

"При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені", – додав посадовець.

Цікаво! Схожим чином ситуацію в енергосистемі після обстрілів пояснював 24 Каналу експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Він говорив, що в прифронтових областях ситуація гірша. А от західні регіони можуть отримувати від Європи додатково електричну енергію – щоправда, її не можна передати на лівий берег через обмеження, пов'язані з пошкодженнями ліній електропередач.

Віталій Зайченко також згадав про те, що після ударів по київських об'єктах генерації на початку жовтня протягом 5 днів у столиці була найважча ситуація. Та зараз Київ у такій же ситуації, як інші регіони, де застосовують відключення.

А у Вінниці, яку торік не вимикали, цього року працюють графіки.

Росія намагається відірвати лівий берег України від загальної енергосистеми

Про це ідеться в статті BBC. В Полтаваобленерго писали про те, що вони 5 днів відірвані від загальної енергосистеми України, та згодом самі ж спростували це повідомлення.