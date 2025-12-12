Під час атаки по Одещині зазнала значних пошкоджень вже двадцята підстанція в області

Ворог продовжує тероризувати енергетику України. У ніч на 12 грудня під постійними ударами перебувала низка областей, зокрема Одещина.

Вночі окупанти завдали чергового удару по підстанції в області. Про це повідомляє офіційний канал ДТЕК, передає 24 Канал.

Що відомо про новий удар?

У ДТЕК повідомляють, що це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області. Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.

Нам вже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла,

– додали там.

Енергетики всієї Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу.

Зверніть увагу! Під час атаки дронами 11 грудня на енергетичних об'єктах Одещини спалахнули пожежі, є пошкодження. Ворог спрямував безпілотники на цивільну, енергетичну й транспортну інфраструктури регіону. Також постраждали два приватні будинки.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що фахівці вже працюють над відновленням, триває оцінка уражень та можливостей для перепідключення. Фахівці вже працюють над відновленням. Водночас критична інфраструктура та підприємства переходять на роботу від генераторів.

На жаль, також фіксують перебої водопостачанням, ускладнений рух громадського транспорту. Для того, щоб цьому запобігти у місті посилили вихід автобусів на маршрути, які дублюють рух електротранспорту. Крім цього додали три соціальних маршрути.

"На території Одеси розгорнуто 161 пункт незламності, 356 – в області. Роботу ще 18 пунктів забезпечують ГУНП та ДСНС. Пункти незламності вже відвідали понад 400 людей", – зауважив Олег Кіпер.

Яка ситуація зі світлом на Одещині?