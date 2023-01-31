Без дефіциту, але будуть піки споживання: скільки ще можуть тривати відключення світла

Українська енергосистема зазнала руйнівних збитків від російських атак. Через це у всіх містах щодня діють планові чи аварійні графіки відключення світла. Як похолодання впливає на ситуацію зі світлом та скільки ще триватимуть відключення – читайте у статті.

Про це 24 Каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він наголосив, що наразі морози в Україні не суттєві, якби було похолодання до -15 градусів, то тоді обмеження були б значно більші.

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За його словами, зараз енергетики успішно здійснюють ремонт тих об'єктів, які зазнали ракетних ударів, це підтверджує і Укренерго.

Це видно і по тих лімітах, які "зростають" для тих регіонів, де енергетика постраждала найбільше – зокрема, Київ та область, а також Одещина, в інших регіонах "стабільний режим" швидше налагоджувався,

– пояснив Корольчук.

Скільки ще можуть тривати відключення світла

Експерт з енергетики наголосив, що сьогодні помітне умовне покращення.

На його думку, якщо більше не буде значних наслідків від ракетних ударів по енергооб’єктах, то "глобальний" ремонт та відновлення енергосистеми може зайняти рік – півтора.

Але це не означає, що люди будуть рік – півтори жити в умовах планових відключень світла. Скоріше за все, в той момент, коли буде йти відновлення підстанцій та блоків теплоелектростанцій, планові відключення будуть зберігатися, навіть влітку,

– пояснив Корольчук.

Він додає, що в літній період буде менше відключень – зокрема, може не бути світла 2 – 3 години на день, це мінімальний показник.

"Навіть такі мінімальні відключення будуть. Так, весною чи влітку не буде дефіцитів електроенергії, але в період вечірніх піків будуть обмежувати споживачів", – підсумував експерт з енергетики.

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