Світла дають мало, а сума у квитанції росте: чому так

Як розповідає 24 Каналу експерт Олег Попенко, із постійними відключеннями електроенергії, люди почали споживати більше світла у той час, коли його подають.

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Відповідно, сума у квитанціях за електроенергію зростає навіть попри обмеження.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Виходить так, що фактично є відключення у побутових споживачів й по факту вони ніби як повинні під час відключень не споживати електроенергію, але виходить так, що якраз в той момент, коли населенню подають електроенергію й вони вмикають всі прибори, то вони більше споживають.

Експерт радить чітко розставити пріоритети, функціонування якої техніки потрібніше. До прикладу, працюючий телевізор чи пральна машина.

Крім того, підтвердив цю ситуацію ще й гендиректор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Коваленко Гендиректор постачальника енергоресурсів Yasno Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися.

Тому зараз важливе споживання у конкретний момент часу, адже виробляються певні конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищити.

Ще одна причина – невчасна подача показників

За словами Коваленка, через те, що люди забувають подавати показники лічильника вчасно, обсяг електроенергії обраховують за середньодобовим споживанням. Відтак, сума в рахунку може бути вищою, ніж зазвичай.

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Він додав, що у тих, хто передає показники вчасно, реальне споживання електроенергії наразі зменшилося.

Тому зараз важливо розумно використовувати електроенергію, своєчасно передавати показники та регулярно платити за спожиті обсяги,

— каже гендиректор YASNO.

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Як економити світло

Попри те, що Попенко каже, що, на жаль, дієвих механізмів під час війни, які допоможуть людям економити електроенергію, практично немає. Все ж деякі поради можуть зменшити вашу платіжку, а саме:

Перегляньте свої звички;

До прикладу, намагайтеся вимикати прилади, які ви не використовуєте, бо навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то за рік так може "нагоріти" декілька кіловатів.

Користуйтесь технікою з екорежимом;

Звичка використовувати техніку на таких "середніх" і економних режимах ще й продовжить строк її служби.

Почніть заощаджувати у формі гри чи квесту;

Наприклад, спробувати споживати в наступний місяць менше на 10 кіловатів. Це може стати захопливим квестом і сімейною грою, в якому переможцями станемо ми всі.

Купіть LED-лампи;

Можна дозволити собі замінити старі лампи розжарювання (звичайні лампи з нашого дитинства) на нові LED лампи на світлодіодах.