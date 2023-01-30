Света дают мало, а сумма в квитанции растет: почему так

Как рассказывает 24 Каналу эксперт Олег Попенко, с постоянными отключениями электроэнергии люди начали потреблять больше света в то время, когда его подают.

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Соответственно, сумма в квитанциях за электроэнергию растет, даже несмотря на ограничения.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Выходит так, что фактически есть отключения у бытовых потребителей, и по факту они вроде как должны во время отключений не потреблять электроэнергию, но получается так, что как раз в тот момент, когда населению подают электроэнергию и они включают все приборы, они больше всего и потребляют.

Эксперт советует четко расставить приоритеты: функционирование какой техники нужнее. К примеру, работающий телевизор или стиральная машина.

Кроме того, подтвердил эту ситуацию еще и гендиректор поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

Сергей Коваленко Гендиректор поставщика энергоресурсов Yasno Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись.

Поэтому сейчас важно потребление в конкретный момент времени, ведь производятся определенные конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

Еще одна причина – несвоевременная подача показателей

По словам Коваленко, из-за того, что люди забывают подавать показатели счетчика вовремя, объем электроэнергии рассчитывают по среднесуточному потреблению. Следовательно, сумма в счете может быть выше обычной.

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Он добавил, что у тех, кто передает показатели вовремя, реальное потребление электроэнергии уменьшилось.

Поэтому сейчас важно разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показатели и регулярно платить за потребленные объемы.

– говорит гендиректор YASNO.

Когда стоит пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Как экономить свет

Несмотря на это Попенко говорит, что, к сожалению, действенных механизмов во время войны, которые помогут людям экономить электроэнергию, практически нет. Все же некоторые советы могут уменьшить вашу платежку, а именно:

Пересмотрите свои привычки;

К примеру, старайтесь выключать приборы, которые вы не используете, потому что даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может "нагореть" несколько киловатт.

Используйте технику с экорежимом;

Привычка использовать технику на таких "средних" и экономичных режимах еще и продлит срок ее службы.

Начните экономить в форме игры или квеста;

К примеру, попробовать потреблять в следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой, в котором победителями станем мы все.

Купите LED-лампы;

Можно позволить себе заменить старые лампы накаливания (обычные лампы с нашего детства) новыми LED лампами на светодиодах.