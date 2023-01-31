Без дефицита, но будут пики потребления: сколько еще могут продолжаться отключения света

Украинская энергосистема понесла разрушительный ущерб от российских атак. Поэтому во всех городах ежедневно действуют плановые или аварийные графики отключения света. Как похолодание влияет на ситуацию со светом и сколько еще будут продолжаться отключения – читайте в статье.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он подчеркнул, что сейчас морозы в Украине не существенны,если бы было похолодание до -15 градусов, то тогда ограничения были бы значительно больше.

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По его словам, сейчас энергетики успешно осуществляют ремонт тех объектов, подвергшихся ракетным ударам, это подтверждает и Укрэнерго.

Это видно и по тем лимитам, которые "растут" для тех регионов, где энергетика пострадала больше всего – в частности, Киев и область, а также Одесса, в других регионах "стабильный режим" быстрее налаживался,

– объяснил Корольчук.

Сколько еще может продолжаться отключение света

Эксперт по энергетике подчеркнул, что сегодня заметно условное улучшение.

По его мнению, если больше не будет значительных последствий от ракетных ударов по энергообъектам, то "глобальный" ремонт и возобновление энергосистемы может занять год – полтора.

Но это не значит, что люди будут год – полтора жить в условиях плановых отключений света. Скорее всего, в тот момент, когда будет идти восстановление подстанций и блоков теплоэлектростанций, плановые отключения будут сохраняться даже летом,

– объяснил Корольчук.

Он добавляет, что в летний период будет меньше отключений – в частности, может не быть света 2 – 3 часа в день, это минимальный показатель.

"Даже такие минимальные отключения будут. Да, весной или летом не будет дефицитов электроэнергии, но в период вечерних пиков будут ограничивать потребителей", – подытожил эксперт по энергетике.

Корольчук рассказал об отключении света в Украине: видео



Какая ситуация с энергосистемой Украины: коротко