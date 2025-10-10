Львів розпочинає підготовку до зими та можливих відключень електроенергії. Опалювальний сезон у місті не розпочнуть у найближчі тижні.

Тестування може викликати певні незручності для львів'ян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Садового у Facebook.

Як Львів готується до блекаутів?

Від 11 жовтня місто переходить у режим тестування альтернативних джерел енергопостачання, під час якого перевірятимуть готовність усіх систем – від комунальних служб до транспорту.

Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту,

– сказав Андрій Садовий.

Садовий розповів, як Львів готується до блекаутів: дивіться відео

Під час тестування фахівці переведуть світлофори на резервне живлення, щоб упевнитися у їхній роботі під час можливих блекаутів. Також перевірять справність твердопаливних котлів у школах і лікарнях, працездатність дизель-генераторів, систем водопостачання, газо- та електропостачання, громадського транспорту та зв’язку.

Садовий зазначив, що опалювальний сезон у Львові поки не розпочинатимуть.

"Що стосується опалення – справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. На жовтень ліміт газу є 8 мільйонів метрів квадратних. Щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період з жовтня, треба ще 10 мільйонів. Їх немає. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно, аби взимку тепло таки було", – заявив мер.

За його словами, тепло вже подали за заявками у дитячі садки, школи та медзаклади. Проте через нестачу лімітів місто не може запустити ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2 на повну потужність. Садовий закликав мешканців подбати про резервні джерела тепла у своїх домівках.

