"Повинні бути готові": Флеш пояснив, чи слід відключати мобільний зв'язок під час дронових атак
- Флеш пояснив, чи є потреба відключати мобільний зв'язок в Україні під час дронових атак.
- Він зазначив, що треба бути готовими до будь-яких сценаріїв.
В Україні щомісяця "гуляє" інформація про можливе відключення мобільного зв'язку під час дронових ворожих атак. Проте такого роду заходи наразі не є необхідністю.
Про це пише український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш), інформує 24 Канал.
Дивіться також Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа на території підприємства
Чи є сенс у відключенні мобільного зв'язку під час дронових атак?
Флеш зазначив, що часто "піднімається тема навколо відключення мобільного зв'язку або послуги передачі даних як засіб боротьби з БпЛА ворога".
Роботою ударних дронів типу "Шахед" не керують через мобільний зв'язок, а спроби передати координати польоту українські військові припиняють, блокуючи сім-карти противника.
Тобто зараз немає необхідності робити щось із мобільним зв'язком у масштабах війни. Ще раз – немає реальної необхідності щось відключати,
– зазначив Сергій Бескрестнов.
Проте, він додав, що потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій.
"Наш противник технічно грамотний і підступний. Буде проблема – будемо діяти", – підкреслив "Флеш".
Що передувало?
- ЗМІ писали з посиланням на джерела в Генштабі, що в Україні можуть вимикати мобільну мережу.
- Це рішення не ухвалено. Але в ГШ припускають можливість сповільнювати мобільний інтернет під час повітряних тривог.