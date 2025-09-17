В Україні щомісяця "гуляє" інформація про можливе відключення мобільного зв'язку під час дронових ворожих атак. Проте такого роду заходи наразі не є необхідністю.

Про це пише український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш), інформує 24 Канал.

Чи є сенс у відключенні мобільного зв'язку під час дронових атак?

Флеш зазначив, що часто "піднімається тема навколо відключення мобільного зв'язку або послуги передачі даних як засіб боротьби з БпЛА ворога".

Роботою ударних дронів типу "Шахед" не керують через мобільний зв'язок, а спроби передати координати польоту українські військові припиняють, блокуючи сім-карти противника.

Тобто зараз немає необхідності робити щось із мобільним зв'язком у масштабах війни. Ще раз – немає реальної необхідності щось відключати,

– зазначив Сергій Бескрестнов.

Проте, він додав, що потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій.

"Наш противник технічно грамотний і підступний. Буде проблема – будемо діяти", – підкреслив "Флеш".

Що передувало?