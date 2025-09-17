В Украине ежемесячно "гуляет" информация о возможном отключении мобильной связи во время дроновых вражеских атак. Однако такого рода меры пока не являются необходимостью.

Об этом пишет украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш), информирует 24 Канал.

Смотрите также Россия атаковала Полтавщину дронами: вспыхнул пожар на территории предприятия

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак?

Флеш отметил, что часто "поднимается тема вокруг отключения мобильной связи или услуги передачи данных как средство борьбы с БпЛА врага".

Работой ударных дронов типа "Шахед" не управляют через мобильную связь, а попытки передать координаты полета украинские военные пресекают, блокируя сим-карты противника.

То есть сейчас нет необходимости делать что-то с мобильной связью в масштабах войны. Еще раз – нет реальной необходимости что-то отключать,

– отметил Сергей Бескрестнов.

Однако, он добавил, что нужно быть готовыми к любым ситуациям.

"Наш противник технически грамотный и коварный. Будет проблема – будем действовать", – подчеркнул "Флеш".

Что предшествовало?