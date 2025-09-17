Об этом пишет украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш), информирует 24 Канал.

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак?

Флеш отметил, что часто "поднимается тема вокруг отключения мобильной связи или услуги передачи данных как средство борьбы с БпЛА врага".

Работой ударных дронов типа "Шахед" не управляют через мобильную связь, а попытки передать координаты полета украинские военные пресекают, блокируя сим-карты противника.

То есть сейчас нет необходимости делать что-то с мобильной связью в масштабах войны. Еще раз – нет реальной необходимости что-то отключать,

– отметил Сергей Бескрестнов.

Однако, он добавил, что нужно быть готовыми к любым ситуациям.

"Наш противник технически грамотный и коварный. Будет проблема – будем действовать", – подчеркнул "Флеш".

Что предшествовало?