Об этом пишет украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш), информирует 24 Канал.
Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак?
Флеш отметил, что часто "поднимается тема вокруг отключения мобильной связи или услуги передачи данных как средство борьбы с БпЛА врага".
Работой ударных дронов типа "Шахед" не управляют через мобильную связь, а попытки передать координаты полета украинские военные пресекают, блокируя сим-карты противника.
То есть сейчас нет необходимости делать что-то с мобильной связью в масштабах войны. Еще раз – нет реальной необходимости что-то отключать,
– отметил Сергей Бескрестнов.
Однако, он добавил, что нужно быть готовыми к любым ситуациям.
"Наш противник технически грамотный и коварный. Будет проблема – будем действовать", – подчеркнул "Флеш".
Что предшествовало?
- СМИ писали со ссылкой на источники в Генштабе, что в Украине могут выключать мобильную сеть.
- Это решение не принято. Но в ГШ предполагают возможность замедлять мобильный интернет во время воздушных тревог.