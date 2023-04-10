Лубінець пояснив відмінність у цифрах між кількістю повернених з полону українців та росіян

У понеділок, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими. Україні вдалося повернути 100 захисників.

У рамках останнього обміну Україна передала Росії 106 людей. Проте Дмитро Лубінець зазначив, що Україна завжди повертає з полону додому більше людей, аніж віддає. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому цифри відрізняються

"Це загальний такий обмін. Не дивіться на цифри. Бо коли ми зіставляємо, то в нас завжди кількість повернутих додому більша. Те, що ми повернули в Росію 106 людей, означає, що в найближчому майбутньому, сподіваюся, ми отримаємо більше наших людей… Надіюся, що обміни будуть системними, щотижня. Цифри відрізняється, іноді ми повертаємо більше, ніж віддаємо, і навпаки, як це відбулося сьогодні. Але я хотів би запевнити, що завжди кількість наших героїв і героїнь є більшою, ніж тих, кого ми повертаємо", – сказав він.

Щодо того, скільки ще українців перебуває в полоні, Лубінець зауважив, що такі дані є, але публічно їх не поширюють – ні цифри російських військовополонених в Україні, ні кількості тих українців, які перебувають у полоні в Росії. За його словами, це роблять свідомо, щоб ефективніше повертати українців додому.

Лубінець додам, що робота над поверненням з полону українців триває, вона складна, кропітка і непублічна.

Що відомо про обмін полоненими 10 квітня

10 квітня додому з полону вдалося повернути ще 100 українців. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

З полону вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних сил України,

11 тероборонців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.

У Держприкордонслужбі уточнили, прикордонники, які повернулись додому – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.