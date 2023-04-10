Відомо, що у травні Валерія ("Нава") в охопленому вогнем Маріуполі втратила чоловіка, українського прикордонника з позивним "Борода", через три дні після одруження, яке відбулось на території "Азовсталі".

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З російського полону звільнили "Наву"

Валерія Карпиленко вийшла заміж у стінах "Азовсталі", коли захищала Маріуполь від окупаційних військ. За три дні після одруження, 7 травня, її коханий Андрій ("Борода") загинув, захищаючи Україну від загарбників. Згодом "Нава" потрапила у російський полон, де провела майже рік.

10 квітня Україна під час обміну полоненими повернула Валерію Карпиленко додому. Загалом з полону звільнили 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Серед них – військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Багато з них мають важкі поранення, хвороби або ж зазнали катувань.

Україна звільнила 100 людей з російського полону / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 10 квітня: головне