Відомо, що у травні Валерія ("Нава") в охопленому вогнем Маріуполі втратила чоловіка, українського прикордонника з позивним "Борода", через три дні після одруження, яке відбулось на території "Азовсталі".
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З російського полону звільнили "Наву"
Валерія Карпиленко вийшла заміж у стінах "Азовсталі", коли захищала Маріуполь від окупаційних військ. За три дні після одруження, 7 травня, її коханий Андрій ("Борода") загинув, захищаючи Україну від загарбників. Згодом "Нава" потрапила у російський полон, де провела майже рік.
10 квітня Україна під час обміну полоненими повернула Валерію Карпиленко додому. Загалом з полону звільнили 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Серед них – військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Багато з них мають важкі поранення, хвороби або ж зазнали катувань.
Україна звільнила 100 людей з російського полону / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 10 квітня: головне
- Україні вдалося визволити з російського полону 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців.
- Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже половина зі звільнених мають важкі поранення, хвороби або ж зазнали катувань.
- У Росії заявили, що українська сторона віддала їм 106 окупантів. Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки 5 важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.