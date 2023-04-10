Лубинец объяснил разницу в цифрах между количеством возвращенных из плена украинцев и россиян

В понедельник, 10 апреля, прошел очередной крупный обмен пленными. Украине удалось вернуть 100 защитников.

В рамках последнего обмена Украина передала России 106 человек. Однако Дмитрий Лубинец отметил, что Украина всегда возвращает из плена домой больше людей, чем отдает. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему цифры отличаются

"Это общий такой обмен. Не смотрите на цифры. Потому что когда мы сопоставляем, то у нас всегда количество возвращенных домой больше. То, что мы вернули в Россию 106 человек, означает, что в ближайшем будущем, надеюсь, мы получим больше наших людей…" Надеюсь, что обмены будут системными, еженедельно.Цифры отличаются, иногда мы возвращаем больше, чем отдаем, и наоборот, как это произошло сегодня, но я хотел бы заверить, что всегда количество наших героев и героинь больше, чем тех, кого мы возвращаем", – сказал он.

Что касается того, сколько еще украинцев находится в плену, Лубинец отметил, что такие данные есть, но публично их не распространяют – ни цифры российских военнопленных в Украине, ни количество украинцев, которые находятся в плену в России. По его словам, это делают осознанно, чтобы эффективнее возвращать украинцев домой.

Лубинец добавлю, что работа над возвращением из плена украинцев продолжается, она сложная, кропотливая и непубличная.

Что известно об обмене пленными 10 апреля

10 апреля домой из плена удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Из плена удалось освободить:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащий Вооруженных сил Украины,

11 терроборонцев.

Освобожденные защитники и защитницы принимали участие в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди возвращенных героев также есть защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.

В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.