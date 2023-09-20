Мобілізація в Україні: що буде, якщо військовозобов'язаний відмовиться від повістки

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Однак деякі військовозобов'язані ухиляються від мобілізації.

Голова Адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" адвокат Ростислав Кравець розповів, чи може людина відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме.

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Чи можна відмовитися від мобілізації

Адвокат звернув увагу на те, що якщо у людини немає відстрочки від мобілізації або звільнення від військової служби, то за законом "Про військовий обов’язок і військову службу" вона не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації.

Яка є відповідальність за ухилення від мобілізації

Ростислав Кравець сказав, що якщо людина після вручення повістки без поважної причини, до якої можна віднести, наприклад, хворобу, не з'явилась до ТЦК та СП, то на неї в рамках адміністративної відповідальності буде накладуть штраф.

Але для тих, хто систематично ухиляється від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років.

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Але важливо зауважити, що для того, щоб притягнути людину до відповідальності, правоохоронцям потрібно довести факт ухилення.

Повинні бути докази, що людина отримала повістку. Зазвичай люди у суді підтверджують той факт, що вони не хочуть воювати, відмовляються від військової служби, про що і свідчать відповідні вироки. Повинно бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде лише факт, коли людині особисто було вручено цю повістку,

– сказав адвокат.

На думку експерта, щоб у правоохоронців було достатньо підстав для порушення кримінальної справи, слід зафіксувати мінімум три ухилення від мобілізації.