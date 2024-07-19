Чи є ухилянтом чоловік, який відмовився від служби через релігію: Верховний суд відповів

В Україні нерідко траплялися випадки, коли військовозобов'язані відмовлялися йти у військо через власні релігійні переконання. Таких людей судили як ухилянтів і призначали покарання у вигляді позбавлення волі.

Водночас бували й інші випадки, коли особа, посилаючись на віросповідання, яке забороняє їй брати до рук зброю, визнавалася невинуватою місцевим судом, а потім апеляційний суд скасовував цей вирок і ухвалював новий, згідно з яким військовозобов'язаному призначалося покарання. Касаційний кримінальний суд чітко пояснив, чи вважається ухиленням від мобілізації відмова від неї на підставі релігії.

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Що вирішив суд

ККС наголосив, що відмова від військової служби військовозобов’язаним, який належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, є ухиленням від призову за мобілізацією. Оскільки, нагадали в інстанції, захищати Батьківщину можна не обов'язково лише зі зброєю в руках. Є широкий спектр можливостей здійснення захисту країни від агресії іноземної держави. Це ремонт техніки, будівництво укріплень, вивезення поранених, перевезення вантажів і виконання інших функцій, не пов’язаних із використанням зброї.

У суді нагадали за закон "Про альтернативну (невійськову) службу", який передбачено, що право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням.

Отже, суд постановив, що жодні релігійні погляди не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов’язку із захисту Батьківщини.

Нагадаємо, що на порушників мобілізації очікує покарання.