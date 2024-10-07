Вступ до НАТО "в обмін" на окуповані території: що насправді означає така пропозиція

У західних ЗМІ поширили інформацію, що Україна, мовляв, розглядає певні територіальні компроміси в обмін на серйозні гарантії безпеки. Мовиться саме про вступ України до НАТО.

Україна заперечила подібні повідомлення, наголошуючи, що про "торгівлю" територією не може бути й мови. Однак політолог Андрій Вігірінський у розмові з 24 Каналом детально пояснив, чому цей план насправді не полягає в "здачі" окупованих територій.

Дивіться також Байден може "просунути" заявку України про вступ до НАТО до кінця свого терміну, – FT

Що насправді означав план, про який повідомили у ЗМІ

Нещодавно у виданні Financial Times повідомили, що новий очільник МЗС України Андрій Сибіга під час поїздки до США буцімто обговорював певні територіальні компроміси в обмін на вступ до НАТО, аби "врегулювати війну". Однак подібний матеріал офіційно спростували в МЗС, наголосивши, що позиція міністра щодо територіальної цілісності України є непохитною.

Це план надання членства в НАТО Україні в її суверенних кордонах, але гарантії безпеки та правило застосування 5 статті Вашингтонського договору поширювалися б на ті території, де Київ має суверенний контроль. Тобто цим територіям навряд чи загрожувало б подальше просування або вторгнення Росії,

– пояснив Андрій Вігірінський.

Політолог вважає, що умови, за яких можливий цей план, передбачають відсутність ризиків ескалації для сторін, які надають ці гарантії. Для них це б означало згоду з боку Росії.

"Тільки за таких умов країни НАТО нададуть Україні запрошення і через свої парламенти ратифікують рішення про інтеграцію України в Північноатлантичний альянс. Наша внутрішня дискусія – згодні ми на це чи ні – не найпринциповіше у цьому питанні. Найпринциповіше – це досягнення згоди між країнами НАТО і Росією про те, що війна зупиняється", – наголосив Вігірінський.

До теми Маячня, – в ОП відреагували на статтю про гарантії для України в обмін на окуповані території

Оскільки Росія категорично проти розширення НАТО на схід, то її згода на це, переконаний політолог, означатиме лиш те, що було досягнено домовленості, що Росія і країни НАТО не становитимуть один одному загрозу на території України.

Чи реальний цей план? Ні, нереальний. Нереальний не тому, як інтерпретують статтю FT українські ЗМІ чи окремі політики, через нібито обмін територіями. Немає обміну територіями. Мовиться про прийняття України в НАТО у кордонах 1991 року, а покриття 5 статтею НАТО здійснюється щодо тієї території, над якою ми здійснюємо управління як суверенна влада,

– пояснив політолог.

Вігірінський додав, що, коли росіяни відійдуть з окупованих територій, то 5 стаття НАТО поширюватиметься і на них. У такий спосіб ніхто не торгує територіальною цілісністю України.