Китай проводить досліди на прикладі Росії: для чого Пекін це робить

Є думка, що Китай, Іран та Росія утворюють "нову вісь зла" та зацікавлені у масштабних протистояннях. Однак Пекін до останнього стоятиме за лаштунками.

Зараз Китай досліджує реакцію Заходу на дії Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

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Китай цікавить реакція Заходу

Олег Лісний зазначив, що зараз певні світові гравці підіймають ставки, бо змушені показувати свою реакцію на різні події у світі. Однак Китай до останнього стоятиме за лаштунками та вийде лише, коли настане переломний момент.

Здебільшого Китай зараз проводить досліди на прикладі Росії. Дивиться, як реагує Захід: чи злісно, чи прагматично. Тому що Китай потрапив у пастку. Він був за контрольовану стабільність: стабільні ціни, стабільну ситуацію. Але зараз, коли світ з’їхав з глузду, Китай намагається впорядкувати цей шторм чужими руками,

– вважає політолог.

Лісний про дії Китаю: дивіться відео

Китай та "вісь зла": що відомо