Росія падає на коліна перед Китаєм: як Пекін використовує слабкість Кремля

Зустріч міністра оборони КНР Лі Шанфу та міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу може свідчити про зближення Росії та Китаю. Втім Пекін переслідує власні інтереси.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий. За його словами, Китаю вигідно використовувати Росію, а Росії вигідні подібні зустрічі з керівництвом КНР.

Дивіться також Китайська фірма завозила мідь з окупованої частини України, зокрема з Дебальцевого, – Reuters

Росія "на колінах" перед Китаєм

Глава Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу 17 квітня зустрівся з міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу. Цей закордонним візит є першим для новообраного китайського міністра. Вони могли обговорювати деталі військової співпраці та спільних навчань.

Для Китаю ухвалення рішення про передачу Росії військово-технічної допомоги в середньостроковій перспективі поставило б керівництво КНР під удар,

– наголосив Валерій Чалий.

Крім того, Пекін, маючи можливість м'якої сили та економічної експансії, останнім часом ламає свої підходи та демонструє все більше силу у військовому плані.

"Мені здається, що вони дивно діють, маючи такий великий успіх і отримуючи від Росії ресурси за безцінь. Фактично Росія падає на коліна перед Китаєм, і вони при цьому так різко підіймають ставки в протидії Сполученим Штатам", – зазначив дипломат.

За його словами, Китаю зараз вигідно використовувати Росію.

Валерій Чалий про зустріч китайського та російського міністрів оборони: дивіться відео

Зближення Росії та Китаю

Колишній Надзвичайний і Повноважний посол України у США зауважив, що все ж не варто недооцінювати зустріч Лі Шанфу та Сєргєя Шойгу. Зокрема, для Росії важливі подібні візити, аби показати світу, що Пекін готовий йти на розмову з Кремлем.

Я оцінив би зближення Китаю та Росії як реальне, тобто небезпечне. Дивімося правді в очі, зближення є. Їхні інтереси збігаються у багатьох речах, принаймні Китай не приховує, що він підсилює свої військові можливості для того, щоб повертати під свій контроль Тайвань,

– зазначив Валерій Чалий.

В цьому плані роль агресивної Росії поки грає на руку Китаю. Але мінус у тому, що Росія не змогла реалізувати цілі щодо захоплення всієї України. Це для Пекіну слабка позиція, яка ставить багато питань щодо його можливостей.

"Світ дивиться: якщо Росія змогла тут, то чому Китай не зможе там. Водночас своєю американською позицією Китай шантажує подібними зустрічами (Лі Шанфу та Шойгу – 24 Канал) Сполучені Штати. Не думаю, що зрештою це спрацює", – наголосив дипломат.

Китай може використати розвал Росії

У випадку, якщо Росія після поразки у війні розвалиться, Китай не лише візьме під контроль економічні (як це уже відбувається), але й безпекові території Росії. Інакше це буде створювати загрози і для нього самого.

В контексті нерозповсюдження ядерної зброї, звісно, краще, щоб її контролювала одна країна. Для Китаю ядерна зброя Росії – це серйозний фактор. Тобто фактично це єдина можливість стримування Китаю Росією,

– зазначив Чалий.

У всьому іншому інтереси двох країн збігаються, зокрема у створенні антиамериканської коаліції. Втім варто наголосити, що Китай – це країна, яка формує свою позицію десятиліттями. Різка її зміна зараз може свідчити про певні проблеми розвитку Китаю в економічному плані. Їм також може не вистачати технологій.

Остаточна позиція Китаю щодо Росії буде зрозуміла після завершення війни в Україні. Поки, на думку дипломата, ведуться певні тактичні дії Пекіну з використання слабкої позиції Москви.

Візит Лі Шанфу до Росії: що відомо