Проєкт готують: в Укргідроенерго розповіли про відновлення Каховського водосховища

Рівень води у Каховському водосховищі опустився до 7 метрів. Що меншою ставатиме ця позначка, то складніше буде відновлювати запас води згодом. Зокрема, в РНБО мають підготувати проєкт та розпочати побудову перемички на водосховищі.

Поки територія є окупованою, невідомо коли можуть розпочати відновлювальні роботи на водосховищі. Про це 24 Каналу розповів Ігор Сирота – генеральний директор Укргідроенерго.

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Який рівень води у Каховському водосховищі

Протягом останніх трьох днів гідрологічні показники не працюють, адже лежать на мілині Каховського водосховища. Фахівці намагаються різними способами розрахувати, яка все ж відмітка на Каховському водосховищі.

Ми підрахували, що відмітка зараз не більше ніж 7 метрів. Ми бачимо, що берегова лінія розширюється в сторону русла річки. На жаль, спрацювання водосховища відбуватиметься надалі,

– зазначив Ігор Сирота.

Поки що фахівці не можуть побачити підводної частини греблі, тобто це означає, що спрацювання продовжуватиметься.

Критичною стане позначка 3 метри. Тоді значно збільшиться берегова лінія і зросте кількість часу, яка буде потрібен для наповнення Каховського водосховища.

Що означає "спрацювання водосховища"?

Це термін, що вживається під час стрімкого витоку води, у цьому випадку – через знищення Каховського водосховища.

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Коли вода може повністю зійти

Вода починає відступати, але надто інтенсивно. Коли б зупинилося спрацювання Каховського водосховища, найімовірніше, в межах Херсону та Херсонської області вода відходила б швидше.

Є постійно підпір з Каховського водосховища. Вода сходить, але не такими темпами. Очікуємо, що з дня на день повинна (зійти – 24 Канал) з дня на день. Але день – два це додаткове спрацювання водосховища,

– зауважив гендиректор Укргідроенерго.

Річ у тім, аби потім наповнити лише метр, потрібні будуть місяці. Що більше води залишиться у Каховському водосховищі, то меншими будуть екологічні наслідки. Також швидше можна буде побудувати перемичку – огорожа, яка захищає гідрологічну споруду від затоплення під час будівництва.

"Наповнення може йти вже з осені, але до вересня буде спрацювання. Ми будемо спрацьовувати з верхніх водосховищ в русло ріки, щоб робити екологічний спуск", – наголосив Сирота.

Побудова перемички

До 10 липня РНБО та штаб прем'єра мають розробити проєкт та укласти договори з підрядниками, які мають досвід побудови перемички. Щойно буде деокупована територія і з'явиться можливість щось робити – до цього негайно приступлять.

На побудову потрібно мінімально від двох до трьох місяців. Ми робимо такі розрахунки, щоб зупинити спрацювання Каховського водосховища,

– повідомив гендиректор Укргідроенерго.

На сьогодні є альтернативні джерела водопостачання в Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. Будуватимуть також тимчасові водогони, на що треба приблизно 3 – 4 місяці.

"Більше робитимуть свердловин, щоб забезпечити людей, лікарні, школи питною водою", – підкреслив Сирота.

Натомість для промисловості та господарства не зможуть на 100% відновити водопостачання. Принаймні найближчим часом.

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