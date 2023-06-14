Про це повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі Радіо Свобода. Він зауважив, що наразі наша влада не може офіційно підтвердити факти загибелі людей на лівобережжі.

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Яка ситуація на окупованій території Херсонщини

За словами Толоконнікова, на сьогодні дуже багато на лівобережжі є повідомлень про те, що люди безвісти зникли.

Ми не можемо офіційно підтвердити факти загибелі. Але дуже багато повідомлень про те, що люди бачать через вікна в деяких домівках людей, які там є, які загинули. Тому ми чекаємо перш за все на допомогу міжнародної спільноти, щоб вони, можливо, посприяли "зеленому коридору", щоб допомогти людям, які там ще залишаються. Також, можливо, провести ексгумацію тіл, які там є,

– заявив речник ОВА.

На правобережжі Херсонщини через підрив Каховської ГЕС загинули 10 осіб. 20 людей – травмовані, 42 – вважаються безвісти зниклими.

Окрім цього, в окупованих Олешках, попередньо, загинули дев’ятеро осіб.

В Олешках – десятки потоплених тіл

Нагадаємо, що напередодні одна з місцевих вчительок в окупованих Олешках розповіла, що у місті – горе. Там вже десятки потоплених тіл. Лікарня не приймає їх, оскільки немає холодильних камер у морзі.

За її словами, окупанти ще більше звіріють, а люди бояться. Тому жінка благає світ допомогти постраждалим на Херсонщині.

"Тварини голодні, хочуть пити. А по вулицях їх уже багато мертвих пливе. Люди безпомічні та в депресії. Ситуація куди гірше, аніж у Херсоні", – розповіла вчителька.