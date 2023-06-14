Об этом сообщил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире Радио Свобода. Он отметил, что в настоящее время наши власти не могут официально подтвердить факты гибели людей на левобережье.

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Какая ситуация на оккупированной территории Херсонщины

По словам Толоконникова, на сегодняшний день очень много на левобережье есть сообщений о том, что люди без вести пропали.

Мы не можем официально подтвердить факты смерти. Но очень много сообщений о том, что люди видят через окна в некоторых домах людей, которые там есть, которые погибли. Поэтому мы ждем прежде всего помощи международного сообщества, чтобы они, возможно, поспособствовали "зеленому коридору", чтобы помочь людям, которые там еще остаются. Также, возможно, провести эксгумацию тел, которые там есть,

– заявил спикер ОВА.

На правобережье Херсонщины из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 10 человек. 20 человек – травмированы, 42 – считаются без вести пропавшими.

Кроме этого, в оккупированных Алешках, предварительно, погибли девять человек.

В Алешках – десятки утопленных тел

Напомним, что накануне одна из местных учительниц в оккупированных Алешках рассказала, что в городе – горе. Там уже десятки утопленных тел. Больница не принимает их, поскольку нет холодильных камер в морге.

По ее словам, оккупанты еще больше звереют, а люди боятся. Поэтому женщина умоляет мир помочь пострадавшим на Херсонщине.

"Животные голодные, хотят пить. А по улицам их уже много мертвых плывет. Люди беспомощны и в депрессии. Ситуация куда хуже, чем в Херсоне", – рассказала учительница.