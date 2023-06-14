205-та окрема мотострілецька бригада армії Росії взяла на себе відповідальність за підрив Каховської ГЕС. Про це окупанти самі заявили у своїх соцмережах, передає 24 Канал.
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Що сказали загарбники
Російські військові у середу, 14 червня, зізналися у причетності до катастрофи на Херсонщині. Нагадаємо, що Росія влаштувала цей теракт у ніч на 6 червня.
Окупанти з 205-ї бригади також визнали, що знищення Каховської ГЕС є екологічною катастрофою, від якої постраждає не тільки Україна, а й Росія. Водночас росіяни почали виправдовувати свій жахливий вчинок "дуже великою загрозою масштабного наступу" з боку ЗСУ на Херсонському напрямку. Також вони назвали підрив цієї дамби "неминучим".
Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій,
– зазначається у повідомленні.
Що відомо про 205-ту бригаду
Це мотострілецьке з'єднання сухопутних військ Росії. Цю бригаду також називають "козачою". Вона входить до складу 49-ї загальновійськової армії південного військового округу загарбників.
Бригаду створили у 1995 році під час Першої російсько-чеченської війни. Пунктом її постійної дислокації є Будьонновськ. Це місто розташоване у Ставропольському краї.
Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС росіянами
- Соціолог із Німеччини Ігор Ейдман у розмові з 24 Каналом припустив, що світ досі серйозно не відреагував на російський теракт через формальні причини. На його думку, західні країни можуть покарати Росію після створення доказової бази.
- Знищення дамби створює загрозу для ядерної та радіаційної безпеки. Адже ЗАЕС використовувала воду з Каховського водосховища. Кандидат хімічних наук Гліб Репіч запевнив, що наразі у ставку достатньо резервної рідини для охолодження реакторів.
- Також через росіян під загрозою опинилася й глобальна продовольча безпека. Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що затоплені території України відігравали значну роль в забезпеченні світу їжею.