205-та окрема мотострілецька бригада армії Росії взяла на себе відповідальність за підрив Каховської ГЕС. Про це окупанти самі заявили у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

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Що сказали загарбники

Російські військові у середу, 14 червня, зізналися у причетності до катастрофи на Херсонщині. Нагадаємо, що Росія влаштувала цей теракт у ніч на 6 червня.

Зверніть увагу! Спочатку загарбники усіляко заперечували свою провину. А кремлівські пропагандисти намагалися перекласти відповідальність на Україну.

Окупанти з 205-ї бригади також визнали, що знищення Каховської ГЕС є екологічною катастрофою, від якої постраждає не тільки Україна, а й Росія. Водночас росіяни почали виправдовувати свій жахливий вчинок "дуже великою загрозою масштабного наступу" з боку ЗСУ на Херсонському напрямку. Також вони назвали підрив цієї дамби "неминучим".

Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій,

– зазначається у повідомленні.

Що відомо про 205-ту бригаду

Це мотострілецьке з'єднання сухопутних військ Росії. Цю бригаду також називають "козачою". Вона входить до складу 49-ї загальновійськової армії південного військового округу загарбників.

Бригаду створили у 1995 році під час Першої російсько-чеченської війни. Пунктом її постійної дислокації є Будьонновськ. Це місто розташоване у Ставропольському краї.

До слова, в українському медійному просторі інформація щодо причетності 205-ї бригади з'являлася ще до офіційного зізнання окупантів. За попередніми даними, теракт вчинив 1-ий батальйон цього з'єднання.

Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС росіянами