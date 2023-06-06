Зокрема, на цьому в ефірі телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що мінування дамби загарбники розпочали ще восени.

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Що відомо про 205-ту бригаду російської армії

Наразі відомо, що Каховську ГЕС підірвав 1-ий батальйон 205-ої мотострілецької "козачої" бригади армії Росії. Бригада дислокується у місті Будьонновськ Ставропольского краю.

Як повідомляє видання Defence express, підрозділи 205-ої бригади воювали в Україні ще з серпня 2014 року. Тоді для боїв залучили контрактників, які "на папері" були тоді взагалі "на навчаннях", хоча по факту – на нашій території. Цю інформацію підтверджує, зокрема, моніторингова група Informnapalm.

Крім того, за даними української розвідки, солдати 205-ої бригади в листопаді 2014 року брали участь в боях біля Авдіївки та Макіївки. А вже восени 2021 року Росія використала 205-ту "козачу" бригаду як один із пунктів для розгортання мобілізаційної програми БАРС – "боевой армейский резерв".

Водночас додамо, що підрозділи 205-ої бригади ще з лютого 2022 року беруть безпосередню участь в повномасштабній війні проти України. Про це, зокрема, повідомляло ГУР. У березні 2022 року розвідка опублікувала список військових злочинців зі складу реактивно-артилерійського дивізіону 205-ої "козачої" бригади, які уже на той момент "відзначились" участю в знищенні наших міст та мирних громадян України.

Зверніть увагу! "Козача" бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз – "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії. Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: коротко