В частности, это в эфире телемарафона подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что минирование дамбы захватчики начали еще осенью.

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Что известно о 205-й бригаде российской армии

Известно, что Каховскую ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой "казачьей" бригады армии России. Бригада дислоцируется в Будённовске Ставропольского края.

Как сообщает издание Defence express, подразделения 205-й бригады воевали в Украине еще с августа 2014 года. Тогда для боев привлекли контрактников, которые "на бумаге" тогда были вообще "на учениях", хотя по факту – на нашей территории. Эту информацию подтверждает, в частности, группа мониторинга Informnapalm.

Кроме того, по данным украинской разведки, солдаты 205-й бригады в ноябре 2014 года участвовали в боях у Авдеевки и Макеевки. А уже осенью 2021 года Россия использовала 205-ю "казачью" бригаду как один из пунктов для развертывания мобилизационной программы БАРС – "боевой армейский резерв".

В то же время, добавим, что подразделения 205-й бригады еще с февраля 2022 года принимают непосредственное участие в полномасштабной войне против Украины. Об этом, в частности, сообщало ГУР. В марте 2022 года разведка опубликовала список военных преступников из состава реактивно-артиллерийского дивизиона 205-й "казачьей" бригады, которые уже на тот момент "отличились" участием в уничтожении наших городов и мирных граждан Украины.

Обратите внимание! "Казачья" бригада известна тем, что участвовала в первой чеченской войне и имеет девиз – "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Сейчас здесь воюют в основном мобилизованные из разных уголков России. Командиром 205-й бригады является 40-летний подполковник Эдуард Шандура.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС: коротко