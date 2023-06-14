205-я отдельная мотострелковая бригада армии России взяла на себя ответственность за подрыв Каховской ГЭС. Об этом оккупанты сами заявили в своих соцсетях, передает 24 Канал.
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Что сказали захватчики
Российские военные в среду, 14 июня, признались в причастности к катастрофе в Херсонской области. Напомним, что Россия устроила этот теракт в ночь на 6 июня.
Оккупанты из 205-й бригады также признали, что уничтожение Каховской ГЭС является экологической катастрофой, от которой пострадает не только Украина, но и Россия. В то же время, россияне начали оправдывать свой ужасный поступок "очень большой угрозой масштабного наступления" со стороны ВСУ на Херсонском направлении. Также они назвали подрыв этой дамбы "неизбежным".
Но... Мы немного просчитались, и последствия такого неконтролируемого действия уже скоро приведут к значительным потерям территорий,
– говорится в сообщении.
Что известно о 205-й бригаде
Это мотострелковое соединение сухопутных войск России. Эту бригаду также называют "казачьей". Она входит в состав 49-й общевойсковой армии южного военного округа захватчиков.
Бригада была создана в 1995 году во время Первой российско-чеченской войны. Пунктом ее постоянной дислокации является Будённовск. Этот город расположен в Ставропольском крае.
Какие последствия будет иметь подрыв Каховской ГЭС россиянами
- Социолог из Германии Игорь Эйдман в разговоре с 24 Каналом предположил, что мир до сих пор серьезно не отреагировал на российский теракт из-за формальных причин. По его мнению, западные страны могут наказать Россию после создания доказательной базы.
- Уничтожение дамбы создает угрозу ядерной и радиационной безопасности. Ведь ЗАЭС использовала воду из Каховского водохранилища. Кандидат химических наук Глеб Репич заверил, что сейчас в пруду достаточно резервной жидкости для охлаждения реакторов.
- Также из-за россиян под угрозой оказалась и глобальная продовольственная безопасность. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что затопленные территории Украины играли значительную роль в обеспечении мира едой.