Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, для решительных шагов мира необходима юридическая база, то есть доказательства того, что именно Россия причастна к подрыву ГЭС.

Смотрите также Хронология лжи: как и для чего Россия бросила все силы на фейки о Каховской ГЭС

Запад усиливает поддержку Украины, но это не все

По информации WSJ, Администрация президента США Джо Байдена может предоставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Франция в ближайшее время активизирует поставки оружия Украине, чтобы помочь контрнаступлению. Кроме того, Австралия рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-18.

Пока такие решения можно рассматривать как единственную реакцию Запада на подрыв Каховской ГЭС. Ведь конкретных шагов из-за трагедии, вызванной Россией, так и не было.

Думаю, что жесткие меры будут, они неизбежны. Но есть условная процедура – от события, на которое нужно отреагировать, до непосредственно реакции,

– заметил Игорь Эйдман.

Западные СМИ в большинстве своем пишут, что в подрыве Каховской дамбы виноват или с наибольшей вероятностью виноват Владимир Путин. Но для того, чтобы действовать в юридическом поле, например, наложить дополнительные санкции именно по этому поводу, необходимые формальные доказательства.

Сейчас становится очевидным, что прежде всего американцы и их спецслужбы занимаются сбором этих доказательств. Они будут в конце концов предъявлены в ООН, в Конгрессе США, и для Международного уголовного суда.

"Когда эти доказательства будут собраны, а это будет довольно быстро, международные структуры и национальные органы власти западных стран, и будут принимать конкретные решения. Прежде всего, это касается санкций против России и людей, ответственных за это ужасное преступление", – отметил политолог.

Вероятно, спецслужбы США представят лишь первые доказательства причастности России к подрыву Каховской ГЭС. Само расследование будет большим и длительным во времени.

Игорь Эйдман о реакции мира на подрыв Каховской ГЭС: смотреть видео

Беспрецедентная реакция может быть впереди

В России достаточно людей в руководящей верхушке, на которых еще не наложили санкции. В конце концов даже санкции против конкретных людей всегда можно усилить.

Их можно, как и Путина, привлечь к ответственности – выдать ордер на арест Международным уголовным судом,

– подчеркнул Эйдман.

Так что, вероятно, жесткая реакция мира на очередное военное преступление России будет, как и увеличение поддержки Украины. Однако для этого западного мира требуется юридическое подкрепление фактами, чтобы сообщения в СМИ переросли в формальные правовые обвинения.

Не исключено, что в случае сбора всех необходимых доказательств может быть серия даже беспрецедентных мер против России.

Новая военная поддержка Украины: что известно