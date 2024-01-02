Чи може Україна відновити ядерне озброєння: ексспівробітник СБУ припустив реакцію Росії

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, але через 5 років втратила ядерний статус. Однією з причин цього був тиск Росії, яка однозначно бажала мати без'ядерного сусіда.

Зараз ми може лише уявляти, яким могло бути майбутнє України, якби тодішня влада не відмовилася від ядерної зброї. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, чи може зараз наша держава відновити ядерку та які наслідки це матиме.

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Якою була б реакція Росії та світу

Ядерна зброя – це не панацея. Насамперед ядерне озброєння – це десятки мільйонів доларів та декілька років роботи. На думку ексспівробітник СБУ, якщо Україна почне вироблять ядерку, то європейська спільнота зупинить постачання зброї й більше не допомагатиме нашій країні.

Уявімо, що ми змогли знайти фінансовий ресурс й зробили декілька ядерних бомб. У Росії їх майже 6 тисяч. Якщо ми завдамо ядерного удару по російських військах, то росіяни з чистою совістю атакують нас сотнею боєголовок,

– мовив Ступак.

За його словами, у такий спосіб Україна легітимізує удар у відповідь.

У вас є пістолет і у мене є пістолет. Якщо я перший у вас вистрілю, то ви маєте повне право відкрити вогонь у відповідь,

– додав ексспівробітник СБУ.

Прагнення України відновити ядерний арсенал

Активна дискусія щодо ймовірного відновлення ядерного статусу нашої держави розпочалася після українсько-російського конфлікту з островом Тузла у 2003 році. Нагадаємо, що тоді відносини між Києвом та Москвою загострилися через будівництво країною-агресором дамби в Керченській протоці від Таманського півострова до острова Тузла.

Вже тоді в українців виникли сумніви щодо дієвості Будапештського меморандуму, який мав би гарантувати суверенітет та безпеку країни, та виконання його умов деякими державами-учасниками, зокрема Росією.

Депутати Тернопільської обласної ради у 2008 році звернулися до тодішнього президента Віктора Ющенка з проханням скасувати Будапештський меморандум та проголосити про відновлення ядерного статусу. Втім, тоді влада проігнорувала це прохання.

Можливості відновлення ядерного статусу України знову почали активно обговорювати у 2014 році після анексії Криму та окупації частини територій на Сході.

У липні 2014 року нардепи від ВО "Свобода" зареєстрували у Раді проєкт Постанови щодо відновлення Україною статусу ядерної держави. Аналогічний проєкт подавали представники Радикальної Партії.

Технічні можливості України

Наша держава має два підприємства з видобутку й перероблення урану, завод з виробництва важкої води, а також технологію розроблення електронних компонентів й спеціальну техніку для вимірювання ізотопного складу ядерних матеріалів.

Згідно з припущеннями українських науковців, до повномасштабного вторгнення Україна мала можливість за 5 – 7 років, із щорічним фінансуванням у понад 300 мільярдів доларів, розробити технології для виготовлення ядерної зброї й відновити виробничі потужності.