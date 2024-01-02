Может ли Украина восстановить ядерное вооружение: экс-сотрудник СБУ допустил реакцию России

После распада Советского Союза в 1991 году Украина имела третий по размеру ядерный арсенал мира, но через 5 лет потеряла ядерный статус. Одной из причин этого было давление России, однозначно желавшей иметь безъядерного соседа.

Сейчас мы можем только представлять, каким могло быть будущее Украины, если бы тогдашняя власть не отказалась от ядерного оружия. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, может ли сейчас наше государство восстановить ядерку и какие последствия это будет иметь.

Читайте также Удивительный ядерный покер: в какую игру играют великие государства

Какой была бы реакция России и мира

Ядерное оружие – это не панацея. Прежде всего, ядерное вооружение – это десятки миллионов долларов и несколько лет работы. По мнению экс-сотрудника СБУ, если Украина начнет производить ядерку, то европейское сообщество остановит поставки оружия и больше не будет помогать нашей стране.

Представим, что мы смогли отыскать денежный ресурс и сделали несколько ядерных бомб. В России их около 6 тысяч. Если мы нанесем ядерный удар по российским войскам, то россияне с чистой совестью атакуют нас сотней боеголовок.

– сказал Ступак.

По его словам, таким образом Украина легитимизирует ответный удар.

У вас есть пистолет и у меня есть пистолет. Если я первый у вас выстрелю, то вы имеете полное право открыть ответный огонь,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

Стремление Украины восстановить ядерный арсенал

Активная дискуссия по поводу вероятного восстановления ядерного статуса нашего государства началась после украино-российского конфликта с островом Тузла в 2003 году. Напомним, что тогда отношения между Киевом и Москвой обострились из-за строительства страной-агрессором дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова до острова Тузла.

Уже тогда у украинцев возникли сомнения относительно действенности Будапештского меморандума, который должен гарантировать суверенитет и безопасность страны, и соблюдения его условий некоторыми государствами-участниками, в частности Россией.

Депутаты Тернопольского областного совета в 2008 году обратились к тогдашнему президенту Виктору Ющенко с просьбой отменить Будапештский меморандум и провозгласить восстановление ядерного статуса. Впрочем, тогда власти проигнорировали эту просьбу.

Возможности восстановления ядерного статуса Украины снова начали активно обсуждать в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации части территорий на Востоке.

В июле 2014 года нардепы от ВО "Свобода" зарегистрировали в Раде проект постановления о восстановлении Украиной статуса ядерного государства. Аналогичный проект представляли представители Радикальной Партии.

Технические возможности Украины

У нашего государства есть два предприятия по добыче и переработке урана, завод по производству тяжелой воды, а также технология разработки электронных компонентов и специальная техника для измерения изотопного состава ядерных материалов.

Согласно предположениям украинских ученых, до полномасштабного вторжения у Украины была возможность за 5 – 7 лет, с ежегодным финансированием более 300 миллиардов долларов, разработать технологии для изготовления ядерного оружия и восстановить производственные мощности.