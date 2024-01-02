Сейчас мы можем только представлять, каким могло быть будущее Украины, если бы тогдашняя власть не отказалась от ядерного оружия. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, может ли сейчас наше государство восстановить ядерку и какие последствия это будет иметь.

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Какой была бы реакция России и мира

Ядерное оружие – это не панацея. Прежде всего, ядерное вооружение – это десятки миллионов долларов и несколько лет работы. По мнению экс-сотрудника СБУ, если Украина начнет производить ядерку, то европейское сообщество остановит поставки оружия и больше не будет помогать нашей стране.

Представим, что мы смогли отыскать денежный ресурс и сделали несколько ядерных бомб. В России их около 6 тысяч. Если мы нанесем ядерный удар по российским войскам, то россияне с чистой совестью атакуют нас сотней боеголовок.

– сказал Ступак.

По его словам, таким образом Украина легитимизирует ответный удар.

У вас есть пистолет и у меня есть пистолет. Если я первый у вас выстрелю, то вы имеете полное право открыть ответный огонь,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

Стремление Украины восстановить ядерный арсенал

Активная дискуссия по поводу вероятного восстановления ядерного статуса нашего государства началась после украино-российского конфликта с островом Тузла в 2003 году. Напомним, что тогда отношения между Киевом и Москвой обострились из-за строительства страной-агрессором дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова до острова Тузла.

Уже тогда у украинцев возникли сомнения относительно действенности Будапештского меморандума, который должен гарантировать суверенитет и безопасность страны, и соблюдения его условий некоторыми государствами-участниками, в частности Россией.

Депутаты Тернопольского областного совета в 2008 году обратились к тогдашнему президенту Виктору Ющенко с просьбой отменить Будапештский меморандум и провозгласить восстановление ядерного статуса. Впрочем, тогда власти проигнорировали эту просьбу.

Возможности восстановления ядерного статуса Украины снова начали активно обсуждать в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации части территорий на Востоке.

В июле 2014 года нардепы от ВО "Свобода" зарегистрировали в Раде проект постановления о восстановлении Украиной статуса ядерного государства. Аналогичный проект представляли представители Радикальной Партии.

Технические возможности Украины

У нашего государства есть два предприятия по добыче и переработке урана, завод по производству тяжелой воды, а также технология разработки электронных компонентов и специальная техника для измерения изотопного состава ядерных материалов.

Согласно предположениям украинских ученых, до полномасштабного вторжения у Украины была возможность за 5 – 7 лет, с ежегодным финансированием более 300 миллиардов долларов, разработать технологии для изготовления ядерного оружия и восстановить производственные мощности.