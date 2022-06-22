Відома юристка: колаборантка з Херсону могла "організувати" викрадення реєстру виборців

20 червня стало відомо, що троє озброєних чоловіків, погрожуючи працівникам, винесли з держархіву в Херсоні 15 коробок з документами,. Там були персональні дані українців, отримані під час організації виборів у 2019 році.

Колаборантка могла підказати окупантами, де взяти списку

Ймовірно, викрадення організувала місцева юристка. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Він не називає ім'я можливої колаборантки. За його словами, інформація підтверджена на 99%, але 1% все ж залишається.

Молчанов розповів, що ця жінка останніми роками працювала на чинного міського голову, а перед цим – на колишнього мера Володимира Сальдо, який зараз є головним колаборантом на Херсонщині. Ще раніше – на "Партію регіонів".

Юристка була членом, а часто й головою, заступницею голови чи секретарем виборчих комісій різних рівнів. Як правило, це були не дільничі комісії, а окружні або територіальні. У своїх колах вона була професіоналкою з організації виборів – як "білих", так і не дуже.

Молчанов припускає, що саме вона, скоріш за все, підказала окупантам, що дані мешканців Херсонщини можна отримати в архіві. Річ у тім, що після кожних виборів на кожній дільниці запаковують роздруковані списки виборці, а після того вони 5 років зберігаються в архіві. Там є прізвище, ім'я, по батькові, виборча адреса та особистий підпис кожного виборця, який прийшов на дільницю та отримав бюлетень.

Отримані документи наближають росіян до мети, але не остаточно

Активіст пояснив, що швидше за все була документацію попередньо відбирали, а не просто "прийшли з автоматами і щось винесли". Зробити це не так легко, бо спершу списки виборців запаковують в окремі пакети, потім – у більші, а далі – у мішки. І вже тоді їх залишають десь в архіві.

За словами Молчанова, лише, щоб відібрати саме ці списки виборців потрібно кілька людей і кілька днів роботи. Тож, імовірно, це була ретельна робота і лише зараз про неї стало відомо.

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Таким чином окупанти могли заволодіти даними понад 200 тисяч людей мешканців Херсона та 850 тисяч жителів області. Це величезний обсяг інформації, який потрібно буде обробляти вручну.

Я думаю, що до 11 вересня, як вони це (проведення "референдуму" – 24 канал) намітили, їм точно не вистачить часу. Але це одна третина того, що їм було необхідно, аби організувати його,

– вважає Молчанов.

Це наблизило загарбників до мети, але і не забезпечує її досягнення. Інші складові, необхідні їм для проведення референдуму – це приміщення та люди, тобто члени комісій. Навіть якщо шукати їх не серед спеціалістів, більшість яких відмовляються співпрацювати з окупантами, з цим усе одно будуть проблеми.

"Звичайно, якщо вони не спробують просто намалювати потрібний результат, користуючись списками виборців. З ними їм вже не потрібно продавати свої сім-картки чи збирати паспортні дані через гуманітарну допомогу", – додав активіст.

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