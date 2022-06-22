Известный юрист: коллаборантка из Херсона могла "организовать" похищение реестра избирателей

20 июня стало известно, что трое вооруженных мужчин, угрожая работникам, вынесли из госархива в Херсоне 15 коробок с документами. Там были персональные данные украинцев, полученные во время организации выборов в 2019 году.

Колаборантка могла подсказать оккупантам, где взять список

Вероятно, похищение организовала местная юрист. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Он не называет имя возможной коллаборантки. По его словам, информация подтверждена на 99%, но 1% все-таки остается.

Молчанов рассказал, что эта женщина в последние годы работала на действующего городского голову, а перед этим – бывшего мэра Владимира Сальдо, который сейчас является главным коллаборантом на Херсонщине. Еще раньше – на "Партию регионов".

Юрист была членом, а часто и председателем, заместителем председателя или секретарем избирательных комиссий разных уровней. Как правило, это были не участковые комиссии, а окружные или территориальные. В своих кругах она была профессионалом по организации выборов – как "белых", так и не очень.

Молчанов предполагает, что именно она скорее всего подсказала оккупантам, что данные жителей Херсонщины можно получить в архиве. Дело в том, что после каждых выборов на каждом участке упаковывают распечатанные списки избиратели, а после этого они 5 лет хранятся в архиве. Там есть фамилия, имя, отчество, избирательный адрес и личная подпись каждого избирателя, который пришел на участок и получил бюллетень.

Полученные документы приближают россиян к цели, но не окончательно

Активист объяснил, что скорее всего документацию предварительно отбирали, а не просто "пришли с автоматами и что-то вынесли". Сделать это не так легко, потому что сначала списки избирателей упаковывают в отдельные пакеты, затем – в большие, а дальше – в мешки. И уже тогда их оставляют где-нибудь в архиве.

По словам Молчанова, только чтобы отобрать именно эти списки избирателей нужно несколько человек и несколько дней работы. Так что, вероятно, это была тщательная работа и только сейчас о ней стало известно.

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Таким образом, оккупанты могли завладеть данными более 200 тысяч человек жителей Херсона и 850 тысяч жителей области. Это большой объем информации, который необходимо будет обрабатывать вручную.

Я думаю, что до 11 сентября, как они это (проведение "референдума" – 24 канал) наметили, им точно не хватит времени. Но это одна треть того, что им было необходимо, чтобы его организовать,

– считает Молчанов.

Это приблизило захватчиков к цели, но и не обеспечивает ее достижения. Другие составляющие, необходимые для проведения референдума – это помещения и люди, то есть члены комиссий. Даже если искать их не среди специалистов, большинство из которых отказываются сотрудничать с оккупантами, с этим все равно будут проблемы.

"Конечно, если они не попытаются просто нарисовать нужный результат, пользуясь списками избирателей. С ними им уже не нужно продавать свои сим-карты или собирать паспортные данные через гуманитарную помощь", – добавил активист.

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