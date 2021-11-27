Відомий клуб на дні: чи зможе Андрій Шевченко врятувати "Дженоа"

Видатний український футболіст, Андрій Шевченко вперше очолив клуб як головний тренер й відразу потрапив у дуже складну ситуацію, бо “Дженоа” з північного портового італійського міста Генуя – наразі аутсайдер Серії А. А ще він – 20-тий тренер команди за 18 років.

Шанс та випробування

Вілла Ростан – незвичайний клубний будинок. На стелі – фрески руки Бернардо Кастелло, аристократи з усієї Європи розважалися тут від імені родини Ломелліні. З 2005 року, підлога у вигляді шахової дошки звикла до звуку шипів та спокійних розмов футболістів “Дженоа”, пише видання The Athletic.

Читайте ще Як Італія виграла Євро-2020: традиції, довіра та сталеві нерви

Всередині Вілли Ростан / Фото сайт Genoa FC

А поряд, у парку маєтку XVI століття Пельї, розташована тренувальна база найстарішого футбольного клубу Італії. Його заснував англієць Джеймс Річардсон Спенслі.

Втім, у Андрія Шевченка не було часу милуватися на краєвиди, коли нові власники клубу – американці з 777 Partners – запросили його два тижні тому. “Грифони” були у Серії А 15 сезонів поспіль за старого лідера – Енріке Преціозі. Втім, останнім часом виснажливі битви за виживання стали нормою для четвертого найбільш успішного клубу Апеннін.

Наразі команда на 18-ій позиції (текст створюється після поразки у 13 турі “Ромі” 0:2 - 24), прямо у зоні вильоту. На одну сходинку вище "Дженоа" фінішувала чотири рази за останнє десятиліття.

Часто видряпуючи місце під сонцем буквально нігтями, пише журналіст та оглядач футболу Італії Джеймс Хорнкасл. У 2019 році це була просто краща різниця забитих та пропущених голів, ніж у "Емполі".

Ще однією рисою було постійне залучення одного і того ж тренера – Давіде Баллардіні, спеціаліста з неможливих місій та рятування від вильоту. Преціозі наймав його загалом чотири рази (у 2010, 2013, 2017 та 2020 – 24).

Давіде Баллардіні під час роботи у "Дженоа" / Фото SempreInter.com

Минулого Різдва "Дженоа" була передостанньою, тоді саме Баллардіні підняв команду з дна та вивів у середину таблиці, що можна було вважати дивом. Але за 14 років у Серії А він ніколи не стартував і не завершував сезон у одній команді. Тож знову був звільнений.

І команда, яку він відродив, розсипалася влітку. Як це часто було за часів Преціозі. Голкіпер Маттіа Перін повернувся до "Юве", контракт Крістіана Сапати не продовжили, оренда Кевіна Стротмана з "Марселю" не стала повноцінною угодою.

Джанлука Скамакка поїхав назад у "Сассуоло", а Ельдар Шомуродов – гравець з Узбекистану, що забив п’ять м’ячів у останніх шести матчах сезону – був проданий до римської "Роми", коли Преціозі запропонували удвічі більше грошей.

Актуально Втома: спільний ворог футболістів на Євро-2020

А ще були 19 тренерів за 18 років, Шевченко став ювілейним – 20-м.

Найкращий період з Гасперіні

Майже єдиний тренер, який зміг втриматися довго у тренерському вирі Генуї, був Джан П’єро Гасперіні, нинішній тренер "Аталанти" з Бергамо – двічі по сім років. Жоден клуб не мав такої ротації гравців: 137 з них прийшли та пішли з "Дженоа" з 2012 та 2017! Це за даними аналітичного центру CIES зі Швейцарії.

За часів Преціозі, "Дженоа" підіймалася до Серії А та падала у третю лігу після скандалу, достойного екранізації на Netflix. І все це протягом кількох тижнів! Гасперіні тоді творив дива, щоб повернути команду назад уперше за 12 років!

Гасперіні був культовим тренером клубу, він працював найдовше / Фото Bergamo News

А у 2009 клуб ледь не завітав до Ліги Чемпіонів, віддавши 4 місце "Фіорентині" лише за додатковими показниками – найкращий фініш з 1991 року. Але продажі Тьяго Мотти та Дієго Міліто у міланський "Інтер" – де вони виграють требл з Жозе Моуріньо – змусив Гасперіні почати все спочатку.

Коли й сам "Гасп" пішов на короткий час працювати до "Зміїв", "Грифони" впали вниз абсолютно очікувано. І не могли скласти конкуренцію, поки він не повернувся.

Але знову ж таки, текучка кадрів та погані клубні фінанси підкосили його роботу. У 2015 році УЄФА відмовила "Дженоа" у ліцензії на єврокубки після аудиту рахунків. Зворушливо, що місце у Лізі Європи відійшло ворогам по місту – "Сампдорії". Можна уявити, як це було…

Гасперіні пішов до Бергамо, де знайшов стабільність і клуб регулярно показує результати набагато кращі ніж їхні скромні ресурси. Фінали домашніх кубків, двічі – плей-офф єврокубків. Команда з Генуї тепер може лише питати себе: "А що було б, якби це були ми?".

Національна перебудова Італія та "футбольний Ренесанс": як вдалося відродити успішну команду

Злість вилилася у протест, який перетнув межу. Одного разу трибуна Градіната Норд представила банер, де Преціозі був перекреслений. Поряд інший напис казав: "У Дженоа немає власників. Дженоа – це її фанати". У 2018 вони пішли ще далі: "Преціозі, рано чи пізно ти помреш. А от Дженоа – ніколи".

Залишилася лише історія. Одного разу, у Дербі Маяка (Дербі делла Лантерна) проти "Сампи" у 2011 році, гол Мауро Боселлі у додатковий час відправив заклятих ворогів до Серії Б.

Нова надія з США

Вперше за багато років прапор надії знову підіймається над "Дженоа". Американці з 777 Partners підписали угоду про купівлю клубу у вересні, але закрили останні деталі цього тижня.

На відміну від інших нових власників, які використовували тактику "чекати та дивитися", ці американці відразу зламали традиції, зробивши багато яскравих ходів. Це відображає як злам з минулим, так і терміновість у зв’язку з битвою за виживання.

Команда має нового президента – фаната Альберто Дзангрілло – відомого у всьому світі професора анестезіології та реаніматології. Він був персональним лікарем Берлусконі 30 років.

Нові власники клубу "Дженоа" – американці / Фото Buoncalcioatutti

Оскільки власники живуть у Маямі, їм потрібен був хтось, хто ходив би на всі ігри в Італії.

"Ми робимо все можливе, щоб бути на іграх і гарно проводимо там час, але також керуємо великим портфелем компаній. Тож хотіли б мати когось на землі, хто підтримував би зв’язок з фанатами, хто б розмовляв їхньою мовою", – пояснив The Athletic Хуан Арсіньєгас, керуючий директор 777 Partners.

Лікар та президент клубу Альберто Дзангрілло / Фото Twitter

Обрали Дзангрілло, бо він був дуже поважною людиною, але одночасно – дуже пристрасною. "Він робить це з любові до клубу та футболу, ніж для себе", – додав Арсеньєгас. Але рятувати клуб буде все одно Андрій Шевченко.

"Це дуже важливий момент у моїй історії як тренера, – сказав він на своїй презентації. – Я б хотів всім подякувати, особливо новому проєкту "Дженоа", за повернення мене в Італію. Це великий клуб, наша головна ціль – грати у Серії А наступного року, але для цього треба важко працювати. Я віддам все, що знаю та вмію, щоб здобути результат".

Італійська збірна Як збірна Італії піднялася з дна: проблемна історія та провали

Звісно, генуезці не хочуть повторити шлях "Парми", яка була придбана іншим вихідцем з США – Кайлом Краузе – і вилетіла до другої ліги, де зараз знаходиться ближче до нижньої частини таблиці.

Легенди не допомагають Це навіть з безсмертним Джанлуїджі Буффоном на воротах та найдорожчим складом у Серії Б. Тож візія швидкого пармезанського повернення все більше тьмяніє.

Як "Дженоа" підписав Шевченка

Скептики, пише Хорнкасл, зараз дивляться на Шевченка і гадають: чи достатньо у нього досвіду, бо це його перша клубна робота. Але лавреат "Золотого М’яча" – не новачок у футбольному менеджменті. А його штаб - не новачки у Серії А.

Арсеньєгас сказав, що він вдячний минулому тренеру Баллардіні, але все одно 777 Partners пройшли процес знайомства з різними людьми. Щоб мати варіанти, якщо буде потрібна заміна. І при цьому не хотіли брати першого, хто зателефонує.

Були найняті радники з Британії, які запропонували кількох гарних тренерів. Нашу ситуацію було дуже складно "продати" через битву за виживання, тож персона насамперед мала бути зацікавлена в її виправленні,

– пояснив як шукали тренера Арсеньєгас.

Андрій, веде далі він, прийшов з глибоким знанням ліги після своєї успішної кар’єри там. Але, на його думку, він все одно людина з іншого світу, яка приносить свіжу перспективу. Американці хочуть навести лад, встановити баланс між клубною культурою, розумінням ліги та тим, як справи у "Дженоа" велися раніше.

У цій ситуації, стара влада клубу знову найняла би Баллардіні. Але оскільки він саме очолював склад, це було неможливо. Іншим варіантом було менш відоме італійське ім’я, яке теж має досвід рятування від вильоту.

Наприклад, інший знайомий "Дженоа" персонаж – Давіде Нікола. Він втримав генуезців, а перед тим створив диво з ще менш ресурсним "Кротоне". Але 777 Partners були впевнені, що "Шева" зможе адаптуватися і передати все, що він зробив для країни на чолі збірної новому клубу.

Андрій Шевченко на своїй презентації в Італії/ Фото Football Italia

Арсеньєгос слідкував за роботою Шевченко в Україні: "Ми були повністю вражені не тільки гарними результатами з командами на кшталт Франції (1:1 у Парижі) чи Іспанії (1:0 у Києві). Він обігрував команди, які на папері набагато кращі за його. Зважаючи проти кого нам грати далі (у Серії А), нас чекає складний шлях".

Шевченко забрав до Італії свого головного помічника Мауро Тасотті, який має дуже багато досвіду.

Інші у штабі: аналітик матчів Андреа Мальдера та голова відділу фізичної готовності Андреа Адзалін. Всі – вихідці з "Мілану", а Адзалін багато працював з Клаудіо Раньєрі і став з ним чемпіоном Англії у "Лестері" (а потім приєднався до Шевченка у збірній).

Успішна збірна Ці люди допомогли Україні фінішувати вище Португалії під час кваліфікації до Євро-2020, яку команда завершила без поразок. Під час фінальної частини українці дійшли до ¼ фіналу, повторивши свій історичний рекорд на великих мундіалях.

Перебудова та надія на молодь

Останні два тижні штаб провів у Пельї, перебудовуючи "Дженоа" на гру в три захисники перед дебютом з "Ромою" Жозе Моуріньо (з яким у "Шеви" свої рахунки за провальний період у лондонському "Челсі" – 24). Звісно, склад зараз далеко не такий, до якого Андрій звик у збірній.

Він не може зараз грати у той стиль, який хотів би, оскільки склад не може цього дозволити,

– визнає Арсеньєгас, але наголошує, що його взяли на "довготерміновий проєкт".

Ростер буде знову, мало-помалу, мігрувати, щоб потім "Дженоа" могла грати яскраво, у високий пресинг з фокусом на наданні часу молодим гравцям для розвитку.

"Дженоа" має одну з кращих академій в Італії. Інше дослідження CIES показало, що клуб – лідер в Італії за кількістю хвилин, які грали вирощені вдома гравці – 20,9% хвилин. Один з найбільш відомих випускників – Стефан Ель-Шаараві, зіграв проти них у неділю, оскільки є гравцем "Роми".

Головне завдання – утримувати їх у клубі, замість продавати, як сталося з П'єтро Пеллегрі, Роландо Мандрагорою і Еді Сальседо. Ці троє, не зігравши за "Грифонів" ні одного повного сезону, принесли у казну клубу 80 млн євро.

Інші двоє талантів зараз повернулися у команду: один на постійну угоду (Стефано Стураро), другий – у оренду з "Юве" (Ніколо Равелла). Шевченко відразу зможе розраховувати на молодь: Равелла, Андреа Камбіасо, Яя Каллон та Флавіо Бьянкі.

Польський талант "Дженоа", який повністю так і не розкрився навіть в інших клубах / Фото GenovaSi

Що ще краще, лідерів точно не продаватимуть взимку, як це ставалося за Преціозі з Кшиштофом Пьонтеком, Дієго Перотті, Крістіаном Куаме та Леонардо Паволетті. Це зазвичай завалювало сезон та показувало нестачу у колишнього президента амбіцій.

Чи злетять "Грифони": що може бути далі

Український тренер, втім, визнає: вже взимку йому буде потрібне підсилення, щоб вижити у Серії А. 777 Partners може шукати людину на посаду генерального менеджера з досвідом керування портфелем клубів.

Оскільки американці вже мають долю акцій "Севільї", то "Дженоа" явно буде не останнім клубом у їхньому володінні. Зараз вони дуже глибоко у перебудові італійської команди. Але як тільки "Дженоа" буде стабілізовано, компанія зверне увагу на нові ринки.

Це важливо Дебют Шевченка у Серії А – гідний спротив, чуття Моурінью і драматична розв'язка: емоційне відео

"Більше людей, більше команд, більше футбольної експертизи, більше академій. Все це у одній мережі на чолі з людьми, що знаються на місцевих ринках та поважають їх", – так бачать майбутнє у 777 Partners.

Саме на таку випалену землю прийшли американці, які все більше цікавляться проєктами з Італії.

Крім "Дженоа", громадяни США володіють ще кількома клубами у чемпіонаті:

Дункан Нідерауер – "Венеція";

Роберт Платек – "Спеція";

Джоей Сапуто (Канада) – "Болонья";

Фрідкін Груп – "Рома";

Рокко Коміссо – "Фіорентина";

Елліотт Менеджмент – "Мілан".

Насправді це не нова історія в Італії. "Удінезе", наприклад, входить до холдингу родини Поццо, яка володіє ще й англійським "Вотфордом". Нижче по берегу, "Спеція" була придбана Робертом Платеком, який вже має датський "Сеннерйюске".

"Парма" Краузе поки що не демонструє гарних результатів і вилетіла з Серії А/ Фото Forza Italian Football

У Серії Б "Парма" (як вже згадано вище – 24), "СПАЛ", "Піза" та "Асколі" повністю або частково у володінні інвесторів зі Штатів. Можливо, це в один день призведе до розвитку та модернізації ліг. Втім, інший варіант також цілком можливий.

Не дуже популярна ліга Власники "Дженоа" визнають, що деякий час Серії А та Б були у занепаді й що це несправедливо.

Я виріс у 90-ті, тоді це була ліга, за якою стежили, де були всі зірки. Але нестача координації між клубами та лігою призвели до неможливості домогтися кращих медіа-прав, тоді як інші чемпіонати зробили це успішно,

– згадує Арсеньєгас.

Зараз потрібна професіоналізація ліги, яка відбувається занадто повільно, вважає він. І лише завдяки зовнішнім інвесторам, які приходять та купують команди. І вони хочуть бачити повернення інвестицій.

Останній титул цей клуб виграв майже століття тому у 1924 році. Наступний фінал, як вважають фанати, був у них вкрадений (перемогла "Болонья"). Загалом, "Дженоа" має дев’ять титулів чемпіона Італії.

Успіхом вже буде вважатися фінал кубку Італії – перший з 1937 та повернення до Європи – за більш ніж декаду відсутності. Але все, що має значення зараз разом з Шевченком - це виживання.