Известный клуб на дне: сможет ли Андрей Шевченко спасти "Дженоа"

Выдающийся украинский футболист Андрей Шевченко впервые возглавил клуб как главный тренер и сразу попал в очень сложную ситуацию, потому что “Дженоа” с северного портового итальянского города Генуя – сейчас аутсайдер Серии А. А еще он – 20-тый тренер команды за 18 лет.

Шанс и испытания

Вилла Ростан – необычный клубный дом. На потолке – фрески руки Бернардо Кастелло, аристократы со всей Европы развлекались здесь от имени семьи Ломеллини. С 2005 года пол в виде шахматной доски привык к звуку шипов и спокойных разговоров футболистов “Дженоа”, пишет издание The Athletic.

Читайте еще Как Италия выиграла Евро-2020: традиции, доверие и стальные нервы



Внутри Виллы Ростан / Фото сайт Genoa FC

А рядом, в парке усадьбы XVI века Пельи, расположена тренировочная база старейшего футбольного клуба Италии. Его основал англичанин Джеймс Ричардсон Спенсли.

Впрочем, у Андрея Шевченко не было времени любоваться пейзажами, когда новые владельцы клуба – американцы с 777 Partners – пригласили его две недели назад. "Грифоны" были в Серии А 15 сезонов подряд при старом лидере – Энрике Прециози. Впрочем, в последнее время изнурительные битвы за выживание стали нормой для четвертого наиболее успешного клуба Апеннин.

Сейчас команда на 18-й позиции (текст создается после поражения в 13 туре “Роме” 0:2 – 24), прямо в зоне вылета. На одну строчку выше "Дженоа" финишировала четыре раза за последнее десятилетие.

Часто выцарапывая место под солнцем буквально ногтями, пишет журналист и обозреватель футбола Италии Джеймс Хорнкасл. В 2019 году это была просто лучшая разница забитых и пропущенных голов, чем в "Эмполи".

Еще одной чертой было постоянное привлечение одного и того же тренера Давиде Баллардини, специалиста по невозможных миссиях и спасению от вылета. Прециози нанимал его всего четыре раза (в 2010, 2013, 2017 и 2020 – 24).



Давиде Баллардини во время работы в "Дженоа" / Фото SempreInter.com

В прошлое Рождество "Дженоа" была предпоследней, тогда именно Баллардини поднял команду со дна и вывел в середину таблицы, что можно было считать чудом. Но за 14 лет в Серии А он никогда не стартовал и не завершал сезон в одной команде. Поэтому снова был уволен.

И команда, которую он возродил, рассыпалась летом. Как это часто было во времена Прециози. Голкипер Маттиа Перин вернулся в" Юве", контракт Кристиана Сапаты не продлили, аренда Кевина Стротмана с "Марселя" не стала полноценной сделкой.

Джанлука Скамакка уехал обратно в "Сассуоло", а Эльдар Шомуродов – игрок из Узбекистана, который забил пять мячей в последних шести матчах сезона – был продан в римскую "Рому", когда Прециози предложили вдвое больше денег.

Актуально Усталость: общий враг футболистов на Евро-2020

А еще были 19 тренеров за 18 лет, Шевченко стал юбилейным – 20-м.

Лучший период с Гасперини

Почти единственный тренер, который смог удержаться долго в тренерском водовороте Генуи, был Джан Пьеро Гасперини, нынешний тренер "Аталанты" из Бергамо – дважды по семь лет. Ни у одного клуба не было такой ротации игроков: 137 из них пришли и ушли из "Дженоа" с 2012 и 2017! Это по данным аналитического центра CIES из Швейцарии.

Во времена Прециози, "Дженоа" поднималась к Серии А и падала в третью лигу после скандала, достойного экранизации на Netflix. И все это в течение нескольких недель! Гасперини тогда творил чудеса, чтобы вернуть команду обратно впервые за 12 лет!



Гасперини был культовым тренером клуба, он работал дольше всех / Фото Bergamo News

А в 2009 клуб едва не пришел в Лигу Чемпионов, отдав 4 место "Фиорентине" лишь по дополнительным показателям – лучший финиш с 1991 года. Но продажи Тьяго Мотты и Диего Милито в миланский "Интер" – где они выигрывают требл с Жозе Моуриньо – заставил Гасперини начать все сначала.

Когда и сам "Гасп" пошел на короткое время работать в "Змиев", "Грифоны" упали вниз абсолютно ожидаемо. И не могли составить конкуренцию, пока он не вернулся.

Но опять же, текучка кадров и плохие клубные финансы подкосили его работу. В 2015 году УЕФА отказала "Дженоа" в лицензии на еврокубки после аудита счетов. Трогательно, что место в Лиге Европы отошло врагам по городу – "Сампдории". Можно представить, как это было…

Гасперини ушел в Бергамо, где обрел стабильность и клуб регулярно показывает результаты гораздо лучше чем их скромные ресурсы. Финалы домашних кубков, дважды – плей-офф еврокубков. Команда из Генуи теперь может лишь спрашивать себя: "а что было бы, если бы это были мы?".

Национальная перестройка Италия и "футбольный Ренессанс": как удалось возродить успешную команду

Злость вылилась в протест, который пересек черту. Однажды трибуна Градината Норд представила баннер, где Прециози был перечеркнут. Рядом другая надпись гласила: "У Дженоа нет владельцев. Дженоа – это ее фанаты". В 2018 они пошли еще дальше: "Прециози, рано или поздно ты умрешь. А вот Дженоа – никогда".

Осталась лишь история. Однажды, в Дерби Маяка (Дерби делла Лантерна) против "Сампы" в 2011 году, гол Мауро Боселли в дополнительное время отправил заклятых врагов в Серию Б.

Новая надежда из США

Впервые за много лет флаг надежды снова поднимается над "Дженоа". Американцы из 777 Partners подписали соглашение о покупке клуба в сентябре, но закрыли последние детали на этой недели.

В отличие от других новых владельцев, которые использовали тактику "ждать и смотреть", эти американцы сразу сломали традиции, сделав много ярких ходов. Это отражает как слом с прошлым, так и срочность в связи с битвой за выживание.

Команда имеет нового президента – фаната Альберто Дзангрилло – известного во всем мире профессора анестезиологии и реаниматологии. Он был персональным врачом Берлускони 30 лет.



Новые владельцы клуба "Дженоа" – американцы / Фото Buoncalcioatutti

Поскольку владельцы живут в Майами, им нужен был кто-то, кто ходил бы на все игры в Италии.

"Мы делаем все возможное, чтобы быть на играх и хорошо проводим там время, но также управляем большим портфелем компаний. Поэтому хотели бы иметь кого-то на земле, кто поддерживал бы связь с фанатами, кто бы разговаривал на их языке", – пояснил The Athletic Хуан Арсиньегас, управляющий директор 777 Partners.



Врач и президент клуба Альберто Дзангрилло / Фото Twitter

Выбрали Дзангрилло, потому что он был очень почтенным человеком, но одновременно – очень страстным. "Он делает это из любви к клубу и футболу, чем для себя", – добавил Арсеньегас. Но спасать клуб будет все равно Андрей Шевченко.

"Это очень важный момент в моей истории как тренера, – сказал он на своей презентации. – Я бы хотел всех поблагодарить, особенно новый проект "Дженоа", за возвращение меня в Италию. Это большой клуб, наша главная цель – играть в Серии А в следующем году, но для этого надо тяжело работать. Я отдам все, что знаю и умею, чтобы получить результат".

Итальянская сборная Как сборная Италии поднялась со дна: проблемная история и провалы

Конечно, генуэзцы не хотят повторить путь "Пармы", которая была приобретена другим выходцем из США Кайлом Краузе – и вылетела во вторую лигу, где сейчас находится ближе к нижней части таблицы.

Легенды не помогают

Это даже с бессмертным Джанлуиджи Буффоном на воротах и самым дорогим составом в Серии Б. Поэтому видение быстрого пармезанского возвращения все больше тускнеет.

Как "Дженоа" подписал Шевченко

Скептики, пишет Хорнкасл, сейчас смотрят на Шевченко и гадают: достаточно ли у него опыта, потому что это его первая клубная работа. Но лауреат "Золотого мяча" – не новичок в футбольном менеджменте. А его штаб – не новички в Серии А.

Арсеньегас сказал, что он благодарен прошлому тренеру Баллардини, но все равно 777 Partners прошли процесс знакомства с разными людьми. Чтобы иметь варианты, если потребуется замена. И при этом не хотели брать первого, кто позвонит.

Были наняты советники из Британии, которые предложили нескольких хороших тренеров. Нашу ситуацию было очень сложно "продать" из-за битвы за выживание, поэтому персона прежде всего должна была быть заинтересована в ее исправлении,

– объяснил как искали тренера Арсеньегас.

Андрей, ведет дальше он, пришел с глубоким знанием лиги после своей успешной карьеры там. Но он все равно человек из другого мира, который приносит свежую перспективу. Американцы хотят навести порядок, установить баланс между клубной культурой, пониманием лиги и тем, как дела у "Дженоа" велись раньше.

В этой ситуации старая власть клуба снова наняла бы Баллардини. Но поскольку он именно возглавлял состав, это было невозможно. Другим вариантом было менее известное итальянское имя, которое тоже имеет опыт избавления от вылета.

Например, другой знакомый "Дженоа" персонаж – Давиде Никола. Он удержал генуэзцев, а перед тем сотворил чудо с еще менее ресурсным "Кротоне". Но 777 Partners были уверены, что "Шева" сможет адаптироваться и передать все, что он сделал для страны во главе сборной новому клубу.



Андрей Шевченко на своей презентации в Италии / Фото Football Italia

Арсеньегос следил за работой Шевченко в Украине: "Мы были полностью поражены не только хорошими результатами с командами вроде Франции (1:1 в Париже) или Испании (1:0 в Киеве). Он обыгрывал команды, которые на бумаге гораздо лучше его. Учитывая против кого нам играть дальше (в Серии А), нас ждет сложный путь".

Шевченко забрал в Италию своего главного помощника Мауро Тасотти, который имеет очень много опыта.

Другие в штабе: аналитик матчей Андреа Мальдера и глава отдела физической готовности Андреа Адзалин. Все – выходцы из "Милана", а Адзалин много работал с Клаудио Раньери и стал с ним чемпионом Англии в "Лестере" (а затем присоединился к Шевченко в сборной).

Успешная сборная

Эти люди помогли Украине финишировать выше Португалии во время квалификации к Евро-2020, которую команда завершила без поражений. Во время финальной части украинцы дошли до ¼ финала, повторив свой исторический рекорд на больших мундиалях.

Перестройка и надежда на молодежь

Последние две недели штаб провел в Пельи, перестраивая "Дженоа" на игру в три защитника перед дебютом с "Ромой" Жозе Моуриньо (с которым у "Шевы" свои счета за провальный период в лондонском "Челси" – 24). Конечно, состав сейчас далеко не такой, к которому Андрей привык в сборной.

Он не может сейчас играть в тот стиль, который хотел бы, так как состав не может этого позволить,

– признает Арсеньегас, но подчеркивает, что его взяли на "долгосрочный проект".

Ростер будет снова, мало-помалу, мигрировать, чтобы потом "Дженоа" могла играть ярко, в высокий прессинг с фокусом на предоставлении времени молодым игрокам для развития.

"Дженоа" имеет одну из лучших академий в Италии. Другое исследование CIES показало, что клуб – лидер в Италии по количеству минут, которые играли выращенные дома игроки – 20,9% минут. Один из самых известных выпускников – Стефан Эль-Шаарави, сыграл против них в воскресенье, поскольку является игроком "Ромы".

Главная задача – удержать их в клубе, вместо того чтобы продавать, как случилось с Пьетро Пеллегри, Роландо Мандрагорой и Эди Сальседо. Эти трое, не сыграв за "Грифонов" ни одного полного сезона, принесли в казну клуба 80 млн евро.

Другие двое талантов сейчас вернулись в команду: один на постоянное соглашение (Стефано Стураро), второй – в аренду с "Юве" (Николо Равелла). Шевченко сразу сможет рассчитывать на молодежь: Равелла, Андреа Камбиасо, Яя Каллон и Флавио Бьянки.



Польский талант "Дженоа", который полностью так и не раскрылся даже в других клубах / Фото GenovaSi

Что еще лучше, лидеров точно не будут продавать зимой, как это происходило при Прециози с Кшиштофом Пьонтеком, Диего Перотти, Кристианом Куаме и Леонардо Паволетти. Это обычно заваливало сезон и показывало недостаток у бывшего президента амбиций.

Взлетят ли "Грифоны": что может быть дальше

Украинский тренер, впрочем, признает: уже зимой ему будет нужно усиление, чтобы выжить в Серии А. 777 Partners может искать человека на должность генерального менеджера с опытом управления портфелем клубов.

Поскольку американцы уже имеют долю акций "Севильи", то "Дженоа" явно будет не последним клубом в их владении. Сейчас они очень глубоко в перестройке итальянской команды. Но как только "Дженоа" будет стабилизирована, компания обратит внимание на новые рынки.

Это важно Дебют Шевченко в Серии А: достойное сопротивление, чуйка Моуринью и драматическая развязка

"Больше людей, больше команд, больше футбольной экспертизы, больше академий. Все это в одной сети во главе с людьми, которые разбираются в местных рынках и уважают их", – так видят будущее в 777 Partners.

Именно на такую выжженную землю пришли американцы, которые все больше интересуются проектами из Италии.

Помимо "Дженоа", граждане США владеют еще несколькими клубами в чемпионате:

Дункан Нидерауэр – "Венеция";

Роберт Платек – "Специя";

Джоей Сапуто (Канада) – "Болонья";

Фридкин Групп – "Рома";

Рокко Комиссо – "Фиорентина";

Эллиотт Менеджмент – "Милан".

На самом деле это не новая история в Италии. "Удинезе", например, входит в холдинг семьи Поццо, которая владеет еще и английским "Вотфордом". Ниже по берегу "Специя" была приобретена Робертом Платеком, который уже имеет датский "Сеннерйюске".



"Парма" Краузе пока не демонстрирует хороших результатов и вылетела из Серии А / Фото Forza Italian Football

В Серии Б "Парма" (как уже упомянуто выше – 24), "СПАЛ", "Пиза" и "Асколи" полностью или частично во владении инвесторов из Штатов. Возможно, это в один день приведет к развитию и модернизации лиг. Впрочем, другой вариант также вполне возможен.

Не очень популярная лига

Владельцы "Дженоа" признают, что некоторое время Серии А и Б были в упадке и что это несправедливо.

Я вырос в 90-е, тогда это была лига, за которой следили, где были все звезды. Но недостаток координации между клубами и лигой привели к невозможности добиться лучших медиаправ, тогда как другие чемпионаты сделали это успешно,

– вспоминает Арсеньегас.

Сейчас нужна профессионализация лиги, которая происходит слишком медленно, считает он. И только благодаря внешним инвесторам, которые приходят и покупают команды. И они хотят видеть возврат инвестиций.

Последний титул этот клуб выиграл почти столетие назад в 1924 году. Следующий финал, как считают фанаты, был у них украден (победила "Болонья"). В общем, "Дженоа" имеет девять титулов чемпиона Италии.

Успехом уже будет считаться финал Кубка Италии – первый с 1937, и возвращение в Европу – за более чем декаду отсутствия. Но все, что имеет значение сейчас вместе с Шевченко – это выживание.