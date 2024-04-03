Згода НАТО не потрібна, – військовий аналітик пояснив нову заяву Макрона про війська в Україні
Еммануель Макрон не відступає від своєї доктрини щодо введення військ в Україну. Днями президент Франції зауважив, що якщо його країна відправить солдатів на українську територію, то не треба сприймати це, як втягнення Заходу у війну проти Росії.
Кожна суверенна держава, яка вважає за потрібне надавати допомогу чи брати участь у військових місіях, може це робити. Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що для цього їй непотрібне рішення Альянсу.
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"Не треба звертатися до НАТО"
Неправильно інтерпретувати, що французький президент пропонує скерувати війська НАТО. Макрон не звертався до Альянсу з проханням відправити військовий контингент в Україну.
За сьогоднішніх умов звертатися до НАТО з такою пропозицією не варто, адже позитивного рішення не буде. Угорщина і Словаччина проголосують проти,
– зазначив військовий аналітик.
До прикладу, остання операція під егідою НАТО – місія в колишній Югославії у 1999 – 2000 роках. Зараз міжнародні сили під керівництвом НАТО відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Там у них потужна база Кемп-Бондстіл. Більше на сьогодні під егідою НАТО операцій не проводилось.
Сполучені Штати хотіли, щоб в Афганістан й Ірак ввійшли війська зі згоди НАТО, але цього не сталося, адже Німеччина виступала проти. Навіть демонстрації були проти вторгнення американських військ в Ірак. Також без згоди Альянсу була створена коаліція військ Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів для ударів по Лівії.
Як мінімум ці приклади свідчать про те, що держави можуть виконувати певні завдання і їм не потрібна згода Альянсу. Це правильно, бо тоді можна уникнути процедури погодження з Брюсселем, яка може бути тривалою і в результаті не матиме позитивних рішень для України,
– мовив Мусієнко.
За його словами, абсолютно доцільно говорити про те, що це суверенне право будь-якої країни, й мова йде не про війська НАТО. З погляду залученості військ, достатньо відповідних рішень органів суверенних держав, які можуть надсилати ці війська до України.
Заява Макрона про введення іноземних військ в Україну: основне
- Наприкінці лютого президент Франції зробив резонансну заяву. Макрон сказав, що не виключає можливості введення іноземних військ в Україну. Однак серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.
- В українському МЗС зазначили, що наша країна була рада бачити те, у якому напрямку рухається політика Еммануеля Макрона. Однак Україна ніколи не просила про це.
- Згодом видання Le Figaro оприлюднило 5 варіантів використання французької армії в Україні. 3 з них передбачають пряму участь у боях з росіянами, зокрема захист Одеси від загарбників.