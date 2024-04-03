Згода НАТО не потрібна, – військовий аналітик пояснив нову заяву Макрона про війська в Україні

Еммануель Макрон не відступає від своєї доктрини щодо введення військ в Україну. Днями президент Франції зауважив, що якщо його країна відправить солдатів на українську територію, то не треба сприймати це, як втягнення Заходу у війну проти Росії.

Кожна суверенна держава, яка вважає за потрібне надавати допомогу чи брати участь у військових місіях, може це робити. Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що для цього їй непотрібне рішення Альянсу.

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"Не треба звертатися до НАТО"

Неправильно інтерпретувати, що французький президент пропонує скерувати війська НАТО. Макрон не звертався до Альянсу з проханням відправити військовий контингент в Україну.

За сьогоднішніх умов звертатися до НАТО з такою пропозицією не варто, адже позитивного рішення не буде. Угорщина і Словаччина проголосують проти,

– зазначив військовий аналітик.

До прикладу, остання операція під егідою НАТО – місія в колишній Югославії у 1999 – 2000 роках. Зараз міжнародні сили під керівництвом НАТО відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Там у них потужна база Кемп-Бондстіл. Більше на сьогодні під егідою НАТО операцій не проводилось.

Сполучені Штати хотіли, щоб в Афганістан й Ірак ввійшли війська зі згоди НАТО, але цього не сталося, адже Німеччина виступала проти. Навіть демонстрації були проти вторгнення американських військ в Ірак. Також без згоди Альянсу була створена коаліція військ Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів для ударів по Лівії.

Як мінімум ці приклади свідчать про те, що держави можуть виконувати певні завдання і їм не потрібна згода Альянсу. Це правильно, бо тоді можна уникнути процедури погодження з Брюсселем, яка може бути тривалою і в результаті не матиме позитивних рішень для України,

– мовив Мусієнко.

За його словами, абсолютно доцільно говорити про те, що це суверенне право будь-якої країни, й мова йде не про війська НАТО. З погляду залученості військ, достатньо відповідних рішень органів суверенних держав, які можуть надсилати ці війська до України.

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