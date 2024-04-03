Согласие НАТО не нужно, — военный аналитик объяснил новое заявление Макрона о войсках в Украине
Эммануэль Макрон не отступает от своей доктрины о введении войск в Украину. На днях президент Франции отметил, что если его страна отправит солдат на украинскую территорию, то не надо воспринимать это, как втягивание Запада в войну против России.
Каждое суверенное государство, которое считает нужным оказывать помощь или участвовать в военных миссиях, может это делать. Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что для этого ей не нужно решение Альянса.
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"Не надо обращаться к НАТО"
Неправильно интерпретировать, что французский президент предлагает направить войска НАТО. Макрон не обращался к Альянсу с просьбой отправить военный контингент в Украину.
В сегодняшних условиях обращаться к НАТО с таким предложением не стоит, ведь положительного решения не будет. Венгрия и Словакия проголосуют против,
– отметил военный аналитик.
К примеру, последняя операция под эгидой НАТО – миссия в бывшей Югославии в 1999 – 2000 годах. Сейчас международные силы под руководством НАТО, ответственны за обеспечение стабильности в Косово. Там у них мощная база Кэмп-Бондстил. Больше на сегодня под эгидой НАТО операций не проводилось.
Соединенные Штаты хотели, чтобы в Афганистан и Ирак вошли войска с согласия НАТО, но этого не произошло, ведь Германия выступала против. Даже демонстрации были против вторжения американских войск в Ирак. Также без согласия Альянса была создана коалиция войск Франции, Великобритании, Соединенных Штатов для ударов по Ливии.
Как минимум эти примеры свидетельствуют о том, что государства могут выполнять определенные задачи и им не нужно согласие Альянса. Это правильно, потому что тогда можно избежать процедуры согласования с Брюсселем, которая может быть длительной и в результате не будет иметь положительных решений для Украины,
– сказал Мусиенко.
По его словам, абсолютно целесообразно говорить о том, что это суверенное право любой страны и речь идет не о войсках НАТО. С точки зрения вовлеченности войск, достаточно соответствующих решений органов суверенных государств, которые могут направлять эти войска в Украину.
Заявление Макрона о введении иностранных войск в Украину: основное
- В конце февраля президент Франции сделал резонансное заявление. Макрон сказал, что не исключает возможности ввода иностранных войск в Украину. Однако среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.
- В украинском МИД отметили, что наша страна была рада видеть то, в каком направлении движется политика Эммануэля Макрона. Однако Украина никогда не просила об этом.
- Впоследствии издание Le Figaro обнародовало 5 вариантов использования французской армии в Украине. 3 из них предусматривают прямое участие в боях с россиянами, в частности защиту Одессы от захватчиков.