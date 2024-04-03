Если мы говорим об иностранном контингенте, то не стоит думать, что говорится именно о пехотных частях. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский, заметив, что здесь можно рассматривать предоставление оружия, самолетов, артиллерии.

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Кто может отправить войска в Украину

Заявления Макрона свидетельствуют, о том, что он не исключает никаких вариантов. По мнению Пионтковского, вероятно, президент Франции имел в виду следующие страны: Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония. Если говорим об авиации, то Нидерланды, Дания, Канада.

Также очень важна Румыния, потому что если говорится об авиационных подразделениях, а пока серьезно говорить можно только об этом, то аэродромы, с которых они будут взлетать – это прежде всего Польша и Румыния,

– сказал российский публицист из США.

Также можно обратить внимание на выступление Владимира Путина, когда он вскоре после "выборов" приехал в российский город Торжок. Там диктатор сказал, что Россия якобы не хочет воевать с НАТО, но вместе с тем добавил, что в случае, если какая-либо страна вмешается в ход войны с Украиной, то последствий не избежать.

У него был такой вид, будто "шпана", которую загнали в угол. Макрон еще не послал ни одного самолета, ни одного военнослужащего, но уже нанес Путину серьезный психологический и политический удар. Он лишил Путина возможности шантажировать,

– заметил Пионтковский.

Очевидно, что Россия не имеет сил воевать с НАТО. У них совершенно разные военные бюджеты. Поэтому единственное, чего сейчас хочет глава Кремля – подчинить себе Украину. Кроме этого, Путин нафантазировал, что оккупанты легко справятся с истребителями F-16. Единственное, чем он мог пригрозить, это тем, что Россия якобы ударит по аэродромам стран, с которых будут взлетать западные самолеты.

Войска НАТО в Украине: контекст