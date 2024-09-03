Перезавантаження Кабміну: вже 5 міністрів подали заяви про відставку – що відомо

В українському уряді 3 вересня почалося перезавантаження. Лише за один день заяви про відставку до спікера Верховної Ради написали 5 міністрів.

Ще раніше зміни в уряді анонсував Володимир Зеленський, зрештою, цей процес і почав відбуватися. Що відомо про перезавантаження уряду, звільнення та призначення міністрів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Який відсоток уряду буде перезавантажений

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія 3 вересня розповів, що, як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня.

Більше ніж 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень,

– повідомив нардеп.

Він також наголосив, що остаточний перелік міністрів, яких замінять, буде визначений на засіданні фракції 4 вересня. Арахамія закликав громадян слідкувати тільки за офіційними новинами.

Хто з членів уряду вже написав заяву про відставку

Денис Малюська

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви про відставку від Міністра юстиції України Дениса Малюськи.

За словами очільника парламенту, заяву Малюськи розглянуть на найближчому пленарному засіданні.



Заява про відставку від Дениса Малюськи / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Свою посаду Денис Малюська обіймав ще з 2019 року. Після відставки прем'єра Гончарука у 2020 році його знову призначили очолювати Мін'юст.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк наголосив, що Малюська, ймовірно, не отримає нової посади після звільнення. Окрім цього, депутат зазначав, що Мін'юст можуть приєднати до портфеля віцепрем'єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Олександр Камишін

Разом із заявою Малюськи Руслан Стефанчук також наголосив, що отримав заяву про відставку і від Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна. Його заяву також розглянуть на найближчому пленарному засіданні.



Заява Олександра Камишіна про відставку / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Коментуючи своє рішення, глава Мінпрому зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки та оборони, а також до відкритого звіту у Верховній раді. Він також наголосив, що продовжить працювати в оборонці, але в іншій ролі.

Ярослав Железняк очікує, що на Олександра Камишіна чекає підвищення. Однак що буде далі з Мінстатегпромом – невідомо. Свою посаду Камишін обіймав з 2023 року, тобто більше ніж рік.

Водночас ЗМІ зазначили, що замість Олександра Камишіна може бути призначений один з його заступників, найпевніше, Сергій Боєв. На цю посаду також начебто розглядають нинішнього керівника “Укроборонпрома” Германа Сметаніна.

Руслан Стрілець

Третім, хто написав заяву про відставку, став Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Руслан Стефанчук також прийняв його заяву та заявив, що її розглянуть на найближчому пленарному засіданні.



Заява про відставку Романа Стрільця / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

На своїй посаді Стрілець пробув з 2022 року. До цього він рік тимчасово виконував обов'язки Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а ще рік був заступником глави цього ж міністерства.

Ярослав Железняк заявляв, що чув, що Руслана Стрільця, ймовірно, можуть перевести або у Міністерство аграрної політики та промисловості, або ж у Мінпром.

Водночас ЗМІ припускають, що замість Стрільця міністерство захисту довкілля та природних ресурсів очолить чинна заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Ольга Стефанішина

Далі заяву про відставку подала також і віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, про що також повідомив Руслан Стефанчук та оприлюднив фото.



Заява про відставку Ольги Стефанішиної / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Ольгу Стефанішину призначили віцепрем’єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції ще 4 червня 2020 року. На своїй посаді вона пробула 4 роки.

За даними ЗМІ, Ольгу Стефанішину можуть підвищити. Її нібито планують призначити міністеркою юстиції та віцепрем'єркою з євроінтеграції. Але, відповідно до процедури, чиновницю спершу треба звільнити з посади віцепрем'єрки та переголосувати.

Ірина Верещук

3 вересня про свою відставку також повідомила й Ірина Верещук. У своєму телеграм-каналі розповіла, що після майже трьох років в уряді вона подала заяву про відставку. Віцепрем'єр-міністр подякувала за довіру президенту, а також за співпрацю главі Кабміну та іншим міністрам.

Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі!

– написала вона.

Верещук також наголосила, що вона продовжує служити українському народові.

Заяву Верещук також оприлюднив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.



Заява Ірини Верещук про відставку / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

На посаді Віцепрем'єрки – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пробула з 2021 року, тобто близько 3 років. До цього вона брала участь на посаду міського голови Києва.

У ЗМІ зазначили, що з кандидатом на заміну Верещук поки визначаються. Однак очікується, що це міністерство може бути переформатованим у "міністерство єдності" чи "міністерство з питань діаспори", остаточну концепцію ще фіналізують.

Кого з міністрів можуть звільнити ще та призначити

Журналісти також писали, що в команді президента повідомили, що під звільнення, ймовірно, можу потрапити й очільник МЗС Дмитро Кулеба.

З кандидатурою на його місце ще визначаються. Найбільш імовірна заміна – перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга,

– зазначили у ЗМІ.

Крім того, в українських виданнях зазначають, що вакантне крісло голови Міністерства аграрної політики буцімто займе голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також ЗМІ пишуть, що виконувач обов'язків голови Мінспорту Матвій Бідний можу бути призначений повноцінним керівником міністерства.

За даними журналістів, на пост міністра культури на інформаційної політики начебто буде призначено заступника голови Офісу президента Миколу Точицького.

Також ЗМІ зазначають, що немає визначеності з тим, хто обійме посади голови Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також чи будуть ці два міністерства існувати окремо, чи будуть об'єднані, як раніше. Водночас журналісти очікують призначення на пост голови Мінрегіону заступника голови ОП Олексія Кулеби.

Водночас, за даними джерел журналістів, глава уряду Денис Шмигаль залишається на посаді.

Що казав про перезавантаження уряду президент

У вечірньому зверненні 3 вересня Володимир Зеленський зазначив, що осінь буде надзвичайно важливою для України. Тому наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні – усім нам.

Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики,

– сказав український лідер.

За словами президента, по-перше, треба більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо у час підготовки до зимового сезону.

"Друге – Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості", – наголосив Зеленський.

Також, за словами глави держави, урядовці мають значно посилити нашу роботу з НАТО, а для цього потрібна особлива взаємодія.

Четверте – Євросоюз, реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність,

– сказав президент.

Окрім цього, Зеленський підкреслив, що треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами: довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини.

Глава держави підкреслив, що Україні потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. За словами президента, зараз час дати нові сили урядовим інституціям України.