Перезагрузка Кабмина: уже 5 министров подали заявления об отставке – что известно

В украинском правительстве 3 сентября началась перезагрузка. Только за один день заявления об отставке к спикеру Верховной Рады написали 5 министров.

Еще раньше изменения в правительстве анонсировал Владимир Зеленский, в конце концов, этот процесс и начал происходить. Что известно о перезагрузке правительства, увольнения и назначения министров – читайте в материале 24 Канала.

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Какой процент правительства будет перезагружен

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 3 сентября рассказал, что, как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе.

Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас жду день увольнений, а послезавтра день назначений,

– сообщил нардеп.

Он также отметил, что окончательный перечень министров, которых заменят, будет определен на заседании фракции 4 сентября. Арахамия призвал граждан следить только за официальными новостями.

Кто из членов правительства уже написал заявление об отставке

Денис Малюська

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления об отставке от Министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

По словам главы парламента, заявление Малюськи рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.



Заявление об отставке от Дениса Малюськи / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Свою должность Денис Малюська занимал еще с 2019 года. После отставки премьера Гончарука в 2020 году его снова назначили возглавлять Минюст.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что Малюська, вероятно, не получит новой должности после увольнения. Кроме этого, депутат отмечал, что Минюст могут присоединить к портфелю вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Александр Камышин

Вместе с заявлением Малюськи Руслан Стефанчук также отметил, что получил заявление об отставке и от Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Его заявление также рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.



Заявление Александра Камышина об отставке / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Комментируя свое решение, глава Минпрома отметил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде. Он также отметил, что продолжит работать в оборонке, но в другой роли.

Ярослав Железняк ожидает, что Александра Камышина ждет повышение. Однако что будет дальше с Минстатегпромом – неизвестно. Свою должность Камышин занимал с 2023 года, то есть больше года.

В то же время СМИ отметили, что вместо Александра Камышина может быть назначен один из его заместителей, скорее всего, Сергей Боев. На эту должность также якобы рассматривают нынешнего руководителя “Укроборонпрома” Германа Сметанина.

Руслан Стрелец

Третьим, кто написал заявление об отставке, стал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Руслан Стефанчук также принял его заявление и заявил, что его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.



Заявление об отставке Романа Стрельца / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

На своей должности Стрелец пробыл с 2022 года. До этого он год временно исполнял обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а еще год был заместителем главы этого же министерства.

Ярослав Железняк заявлял, что слышал, что Руслана Стрельца, вероятно, могут перевести или в Министерство аграрной политики и промышленности, или в Минпром.

В то же время СМИ предполагают, что вместо Стрельца министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов возглавит действующая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Ольга Стефанишина

Далее заявление об отставке подала также и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, о чем также сообщил Руслан Стефанчук и обнародовал фото.



Заявление об отставке Ольги Стефанишиной / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Ольгу Стефанишину назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции еще 4 июня 2020 года. На своей должности она пробыла 4 года.

По данным СМИ, Ольгу Стефанишину могут повысить. Ее якобы планируют назначить министром юстиции и вице-премьером по евроинтеграции. Но, соответствии с процедурой, чиновницу сначала надо уволить с должности вице-премьера и переголосовать.

Ирина Верещук

3 сентября о своей отставке также сообщила и Ирина Верещук. В своем телеграм-канале рассказала, что после почти трех лет в правительстве она подала заявление об отставке. Вице-премьер-министр поблагодарила за доверие президенту, а также за сотрудничество главе Кабмина и другим министрам.

Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу!

– написала она.

Верещук также отметила, что она продолжает служить украинскому народу.

Заявление Верещук также обнародовал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он отметил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.



Заявление Ирины Верещук об отставке / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

В должности вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук пробыла с 2021 года, то есть около 3 лет. До этого она участвовала на должность городского головы Киева.

В СМИ отметили, что с кандидатом на замену Верещук пока определяются. Однако ожидается, что это министерство может быть переформатировано в "министерство единства" или "министерство по вопросам диаспоры", окончательную концепцию еще финализируют.

Кого из министров могут уволить еще и назначить

Журналисты также писали, что в команде президента сообщили, что под увольнение, вероятно, могу попасть и глава МИД Дмитрий Кулеба.

С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена – первый заместитель главы МИД Андрей Сибига,

– отметили в СМИ.

Кроме того, в украинских изданиях отмечают, что вакантное кресло главы Министерства аграрной политики якобы займет глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Также СМИ пишут, что исполняющий обязанности главы Минспорта Матвей Бедный могу быть назначен полноценным руководителем министерства.

По данным журналистов, на пост министра культуры на информационной политики вроде бы будет назначен заместитель главы Офиса президента Николая Точицкого.

Также СМИ отмечают, что нет определенности с тем, кто займет должности главы Минрегиона и Мининфраструктуры, а также будут ли эти два министерства существовать отдельно, или будут объединены, как раньше. В то же время журналисты ожидают назначения на пост главы Минрегиона заместителя главы ОП Алексея Кулебы.

В то же время, по данным источников журналистов, глава правительства Денис Шмыгаль остается в должности.

Что говорил о перезагрузке правительства президент

В вечернем обращении 3 сентября Владимир Зеленский отметил, что осень будет чрезвычайно важной для Украины. Поэтому наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны – всем нам.

Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе. Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики,

– сказал украинский лидер.

По словам президента, во-первых, надо больше взаимодействия между центральной властью и общинами, особенно во время подготовки к зимнему сезону.

"Второе – Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве. И это надо усиливать на всех уровнях, в частности так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности", – подчеркнул Зеленский.

Также, по словам главы государства, чиновники должны значительно усилить нашу работу с НАТО, а для этого нужно особое взаимодействие.

Четвертое – Евросоюз, реальные переговоры о членстве, подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность,

– сказал президент.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что надо совместить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами: доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами – и те задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. И новый уровень отношений с глобальным украинским сообществом. По словам президента, сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины.