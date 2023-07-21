Діяв, як керівник медіахолдингу: які основні помилки Ткаченка на посаді Міністра культури

Стало відомо про кадрові зміни в уряді: Володимир Зеленський дав доручення Денису Шмигалю розглянути відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. На думку значної частини культурної спільноти, за 3 роки його управління державна політика у сфері культури зазнала регресу.

Про це 24 Каналу розповіла ексзаступниця міністра культури молоді і спорту Ірина Подоляк. На її думку, Олександру Ткаченку бракувало лідерства та цілісної стратегії розвитку галузі.

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Чому в суспільстві було несприйняття Ткаченка

Після призначення міністра культури та інформаційної політики у 2020 році спільнота працівників культури, яка налічує близько півмільйона людей, говорила, що міністру потрібно дати час.

"Але в якийсь момент стало зрозуміло, що міністр культури діє на своїй посаді, як керівник медіахолдингу. Інакше кажучи, його інтереси обмежувались телебаченням та інформаційною політикою", – переконана Подоляк.

Втім, культура – це не тільки телебачення і управління структурами.

Чи добре виконував Ткаченко свою роботу

За три роки керівництва Ткаченка у міністерства не було системного розуміння процесів, які відбуваються в культурі. Натомість були спонтанні ін’єкції для підтримки тих проєктів, які були в суспільному тренді.

"Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб слідувати суспільним трендам. Але в цьому не було лідерства, візіонерства та ґрунтовного розуміння ситуації", – зазначила ексчиновниця.

Через те, що Ткаченко, на думку Подоляк, не зосереджував свою увагу на актуальних проблемах культури, повз нього проходили такі питання, як збереження пам’яток та музейних фондів під час війни.

На початку повномасштабного вторгнення міністерство не займалося евакуацією музейних колекцій, через що в Маріуполі, Херсоні та інших прифронтових та окупованих містах могли бути знищені або вкрадені мистецькі твори. Ця проблема майже повністю лягла на плечі місцевих волонтерів.

Крім того, у Ткаченка не було бажання відстоювати незалежність міністерства культури як інституції, що було його обов’язком на посаді міністра. Як приклад, Подоляк наводить державне фінансування для українського кіно, у якому виникли суттєві проблеми через непрозорість відбору фільмів для підтримки. Ткаченко ніяк не намагався вплинути на цю ситуацію.

Ірина Подоляк про відставку міністра культури: дивіться відео

Які виклики постануть перед новим міністром культури

За великим рахунком, не має значення, хто прийде на його посаду наступним. Тому що за керівництва Ткаченка державна політика у сфері культури дискредитувала себе і більше не має суспільної довіри.

"Наступному міністру культури не позаздриш, адже йому доведеться відновлювати всі процеси й інституції, а також – повертати компетентних людей, які пішли з міністерства, до управління культурою", – припустила Подоляк.

Через що зросла недовіра до міністерства культури