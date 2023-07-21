Ткаченко заявив, що сам приніс заяву. Тому слова Володимира Зеленського під час вечірнього звернення його здивували.

Зверніть увагу "Бруківка почекає": Зеленський відреагував на скандали щодо сумнівних бюджетних видатків

Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони,

– заявив Ткаченко.

Зауважте! Вочевидь, він говорить про, наприклад, комедійний серіал "СМТ Інгулець". У час повномасштабного вторгнення він коштував країні 33 мільйони гривень.

Ткаченко вважає доречною добудову музею Голодомору під час війни

Окрім того, Ткаченко розповів, що вважає доречним надання понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва музею Голодомору під час повномасштабного вторгнення. Усіх критиків такого рішення міністр просить навести аргументи проти.

Ткаченко додав, що речі, які говорять про ті страждання, які Росія завдала Україні упродовж десятиліть, мають знайти своє відображення у музеї. Тим часом експозицію музею створять за гроші донорів.

Що у Мінкульті кажуть про серіали

У Мінкульті заявили, що на ігрові телесеріали та документальні проєкти від 32 вітчизняних продакшнів виділять понад 150 мільйонів гривень. З переможцями конкурсів вже уклали 17 контрактів. Таке рішення аргументують тим, що відродження серіального кіновиробництва наразі є питанням національної інформаційної та культурної безпеки.

"Показовою є ситуація в українському сегменті ютубу, яка демонструє загрозливу тенденцію – зростання переглядів російських серіалів, переважно комедій та мелодрам, у виробництво яких Росія вкладає величезні кошти, – мовиться у повідомленні.

Що сказав Володимир Зеленський

Зеленський прокоментував скандал у культурній сфері під час вечірнього звернення. Український лідер наголосив, що у час повномасштабної війни Росії з Україною максимум державної уваги та державних ресурсів має йти на оборону країни.

Тим часом там, де це можливо, варто реалізовувати проєкти за позабюджетні гроші. Зеленський додав, що він просить Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури Ткаченка.

Окрім того, президент наголосив: українці мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно.