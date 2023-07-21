Ткаченко заявил, что сам принес заявление. Поэтому слова Владимира Зеленского во время вечернего обращения его удивили.

Обратите внимание "Брусчатка подождет": Зеленский отреагировал на скандалы по поводу сомнительных бюджетных расходов

Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны,

– заявил Ткаченко.

Заметьте! Очевидно, он говорит о, например, комедийном сериале "СМТ Ингулец". Во время полномасштабного вторжения он обошелся стране в 33 миллиона гривен.

Ткаченко считает уместной достройку музея Голодомора во время войны

Кроме того, Ткаченко рассказал, что считает уместным предоставление более 500 миллионов гривен на завершение строительства музея Голодомора во время полномасштабного вторжения. Всех критиков такого решения министр просит привести аргументы против.

Ткаченко добавил, что вещи, которые говорят о страданиях, которые Россия нанесла Украине на протяжении десятилетий, должны найти свое отражение в музее. Между тем, экспозицию музея создадут за деньги доноров.

Что в Минкульте говорят о сериалах

В Минкульте заявили, что на игровые телесериалы и документальные проекты от 32 отечественных продакшней выделят более 150 миллионов гривен. С победителями конкурсов уже заключили 17 контрактов. Такое решение аргументируют тем, что возрождение сериального кинопроизводства является вопросом национальной информационной и культурной безопасности.

"Показательна ситуация в украинском сегменте ютуба, которая демонстрирует угрожающую тенденцию – рост просмотров российских сериалов, преимущественно комедий и мелодрам, в производство которых Россия вкладывает огромные средства", – говорится в сообщении.

Что сказал Владимир Зеленский

Зеленский прокомментировал скандал в культурной сфере в ходе вечернего обращения. Украинский лидер подчеркнул, что во время полномасштабной войны России с Украиной максимум государственного внимания и государственных ресурсов должен идти на оборону страны.

Между тем там, где это возможно, следует реализовывать проекты за внебюджетные деньги. Зеленский добавил, что он просит Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры Ткаченко.

Кроме того, президент подчеркнул, что украинцы должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно.