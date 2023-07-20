Что именно стало причиной такого решения – пока неизвестно. Президент также не отметил, кого именно рассматривает на пост главы Минкульта.
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Зеленский сделал громкое заявление по поводу Ткаченко
Президент Украины отметил, что он говорил с премьер-министром Шмыгалем по вопросу бюджетных расходов во время войны. По его словам, все средства должны направлять на нужды наших военных.
"Во время такой войны максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должно идти на оборону. Очевидно," - сказал он.
При этом он подчеркнул, что культурные проекты, такие как музеи, культурные центры, символы, сериалы могут быть реализованы, но именно путем внебюджетных ресурсов. Поэтому президент предложил Шмыгалю осуществить два шага.
Первый – найти внебюджетные средства на объекты, которые сейчас действительно нужны. А второе – попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины,
– подчеркнул Зеленский.
В заключение он обратился к представителям местной власти, отметив, что люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Президент подчеркнул, что брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут, ведь сначала Украина должна победить.
Что известно о возможном отстранении Александра Ткаченко
- Ранее украинцы зарегистрировали на сайте обращений Кабмина петицию с требованием уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов.
- Несмотря на это, не обошлось без скандалов, ведь пользователям, подписавшим эту петицию, сообщили, что она якобы не набрала необходимое количество голосов и вообще ее удалили с сайта. Впоследствии эту ошибку все-таки исправили.
- Спустя время на петицию отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что не видит оснований для инициирования увольнения Ткаченко с его должности. Более того, Ткаченко якобы сам написал ему письмо, где отметил, что отвергает все обвинения, которые ему обвинял автор петиции.
- Сам Ткаченко с начала войны не раз попадал в скандалы. В частности, это касается и передачи "Довженко-Центра" в прямое подчинение Государственному агентству Украины по кино, и интересный жест поздравления накануне Дня Независимости, и скандал с лидером добровольческого батальона "Братство" Дмитрием Корчинским и тому подобное.
- Интересно, что сам Ткаченко накануне обращения Зеленского отвергал любые заявления о возможном увольнении. Он заявлял, что "уходить никуда не собирается".