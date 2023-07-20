Что именно стало причиной такого решения – пока неизвестно. Президент также не отметил, кого именно рассматривает на пост главы Минкульта.

Смотрите также Важное решение НБУ и возможная отставка Ткаченко: Зеленский обратился к украинцам

Зеленский сделал громкое заявление по поводу Ткаченко

Президент Украины отметил, что он говорил с премьер-министром Шмыгалем по вопросу бюджетных расходов во время войны. По его словам, все средства должны направлять на нужды наших военных.

"Во время такой войны максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должно идти на оборону. Очевидно," - сказал он.

При этом он подчеркнул, что культурные проекты, такие как музеи, культурные центры, символы, сериалы могут быть реализованы, но именно путем внебюджетных ресурсов. Поэтому президент предложил Шмыгалю осуществить два шага.

Первый – найти внебюджетные средства на объекты, которые сейчас действительно нужны. А второе – попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины,

– подчеркнул Зеленский.

В заключение он обратился к представителям местной власти, отметив, что люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Президент подчеркнул, что брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут, ведь сначала Украина должна победить.

Что известно о возможном отстранении Александра Ткаченко